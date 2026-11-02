Empezó el calendario vendimial: San Carlos vivió la Bendición de los Frutos y tiene una semana llena de actividades

La Municipalidad de San Carlos acompañó la tradicional Bendición de los Frutos, una ceremonia que expresa el agradecimiento por la cosecha y el trabajo de quienes, con su esfuerzo, hacen posible la producción de la tierra. Este encuentro marca el inicio del calendario vendimial del departamento y abre el camino hacia una nueva edición de la Fiesta Departamental de la Vendimia.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, Dr. Alejandro Morillas, integrantes del Ejecutivo Municipal y representantes de las principales celebraciones culturales de San Carlos. También participaron las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia, quienes comenzaron así su recorrido en el marco de las actividades vendimiales.

Acompañaron la jornada las actuales representantes: la Reina Departamental de la Vendimia, Virginia Gómez Coronel; la Virreina Departamental, Agustina Berón; la Embajadora Nacional de la Ganadería, Guadalupe Pérez Olmos; la Flor Departamental de la Tradición, Lara Simón; la Flor Departamental del Clavel del Aire, Lourdes Moreno; y la Reina de los Estudiantes, Luana Gómez Pátaro.

La Bendición de los Frutos es una de las ceremonias tradicionales que preceden a la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza. Su sentido es agradecer por los frutos obtenidos, pedir por una nueva cosecha y reconocer el vínculo entre la producción, el trabajo y la identidad de la comunidad.

De esta manera, San Carlos dio comienzo a las actividades que los acercan a su fiesta máxima, que se celebrará el próximo viernes 6 de noviembre en el Teatro Municipal Neyú Mapú, con la propuesta “Legado de Luz y Vendimia”.

Cómo seguirá el calendario de actividades

Todo el camino hacía la fiesta seguirá el lunes 2 cuando los vecinos de San Carlos celebrarán la Misa de los Santos Difuntos en el cementerio municipal en la localidad de Eugenio Bustos. Siguiendo al día siguiente con la tradicional serenata a San Carlos.

El miércoles 4 se realizará la peregrinación junto a San Carlos Borromeo, con salida desde la intersección de Bernardo Quiroga e Independencia, en la Villa Cabecera.

El viernes 6 de noviembre, a partir de las 19 h, los sancarlinos vivirán la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, en el Teatro Municipal Neyú Mapú, dando inicio al calendario vendimial provincial.

El sábado 7 y domingo 8 llegará el momento de disfrutar de la Fiesta Provincial de la Tradición, con artistas locales y provinciales, paseo de artesanos y food trucks. La propuesta artística contará con la presentación de Karina, La Princesita, el sábado, y El Chaqueño Palavecino, el domingo.

Además, el domingo 8, sobre calle Independencia de la Villa Cabecera, se realizará el tradicional desfile cívico, militar y policial. El 10 de noviembre, el Museo Histórico Fuerte San Carlos será escenario de la peña “Muestra Martín Fierro y Truqueada”.

La agenda continuará el sábado 14 con el Parlamento Sanmartiniano, la encuadra ecuestre y la Retreta del Desierto. Finalmente, el domingo 15 volverá la tradicional Cabalgata a los Claveles.