Empezaron los trabajos en la Ruta 143 a la altura de Pareditas y son simultáneos al operativo en San Rafael

Las labores de infraestructura sobre la Ruta Nacional 143 entraron en una fase operativa clave con el despliegue de tareas de base estabilizada en la denominada Sección 3.

El frente de trabajo se sitúa específicamente en la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, proyectándose desde ese punto neurálgico hacia el sur de la provincia.

Esta intervención técnica sobre la calzada exige una reconfiguración del flujo vehicular, el cual será canalizado de forma intermitente entre el carril habilitado y la banquina para permitir el movimiento de los equipos y operarios de la empresa Ceosa en el sector.

Restricciones totales en el acceso oeste (Sección 1)

Bajo este mismo plan estratégico de recuperación vial, la Dirección de Vialidad mantiene activos los operativos en la Sección 1, que comprende el tramo entre San Rafael y Pareditas.

En el acceso oeste, se realiza una interrupción total de la calzada entre las calles El Toledano y 20 de Junio, de 8 a 18, para avanzar con el ensanche de la vía y la pavimentación.

Los usuarios que se dirigen al centro deben desviarse por calle El Toledano hacia Las Vírgenes y Rawson, mientras que quienes viajan hacia el oeste son derivados por 20 de Junio hacia avenida Sarmiento.

El tránsito pesado, por su parte, cuenta con cartelería específica para realizar los desvíos de manera segura.

Tránsito asistido y mejoras en banquinas (Sección 2)

Complementariamente, en la Sección 2 se ejecutan tareas de refuncionalización a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 150. Allí, la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA trabaja en la nivelación y compactación de banquinas bajo un esquema de tránsito asistido.

Las restricciones, que operan mediante un estrechamiento de calzada en el kilómetro 534, se aplican únicamente durante la jornada laboral de 8 a 18, quedando el corredor totalmente liberado durante la noche.