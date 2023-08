Empeora la salud de Silvina Luna, con un estado critico irreversible

En un reciente desarrollo, un periodista tuvo la oportunidad de hablar con el hermano de Silvina, Ezequiel, quien compartió información impactante sobre el estado de la modelo. Aunque Ezequiel prefirió no proporcionar más detalles, trascendió un conmovedor mensaje que ha dejado impactados a sus seguidores.

El programa matutino “Bien de Mañana” (El Trece) logró contactar al hermano de Silvina Luna, aunque este no respondió a los mensajes. No obstante, se recordó una comunicación anterior en la que Ezequiel había expresado “Recen por ella. No hay mucho más que hacer sino esperar”.

Las novedades médicas también incluyen las declaraciones de un especialista, Damián Rojo, quien afirmó que el estado renal de Silvina ha llegado a un punto irreversible y que su recuperación será una tarea excepcionalmente desafiante “En este momento, es el momento de confiar más en la divinidad que en la ciencia”, agregó Rojo.

Gustavo Conti, por su parte, compartió detalles adicionales, mencionando que Ezequiel le había informado que la modelo está enfrentando problemas de acumulación de líquido en los pulmones, lo cual ha dificultado la posibilidad de intubarla en este momento.

También mencionó que está con una sonda en terapia, con atrofia muscular. Hay cosas que son irreversibles, como el daño renal que tiene Silvina afirmó su médica Mariana Lestelle.