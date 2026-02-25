EMOP: el Gobierno busca reemplazar al funcionario que renunció por manejar ebrio

El Ejecutivo provincial puso en marcha el proceso para cubrir cargos directivos en el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). La convocatoria, formalizada este miércoles mediante la Resolución Nº 102 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, busca regularizar el funcionamiento del organismo de control.

La acefalía en la presidencia del ente se remonta a enero de 2025, tras la salida de Jorge Teves. El exfuncionario presentó su renuncia luego de protagonizar un incidente vial en Godoy Cruz, donde un control de alcoholemia detectó que conducía un vehículo oficial con 1,02 g/l de alcohol en sangre, cifra que duplicaba el máximo permitido por ley.

Desde entonces, el EMOP ha operado bajo una estructura reducida, actualmente encabezada por la abogada Agustina Llaver y el director Lucas Quesada, cuyos mandatos legales expiran en septiembre de este año.

Requisitos y perfiles buscados

De acuerdo con la Ley N° 7412, el directorio debe estar integrado por tres miembros. Para este nuevo llamado a Director Vocal, el Gobierno estableció criterios específicos para los aspirantes: