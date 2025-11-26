Search
Emocionante video: bomberos mendocinos rescataron a cachorros en un pozo de cinco metros

Bomberos de Maipú protagonizaron un operativo clave para rescatar a varios cachorritos atrapados en un pozo profundo.

Lo que debía ser un lunes tranquilo por el feriado nacional terminó convirtiéndose en una jornada cargada de tensión y valentía en Rodeo del Medio, Maipú. Allí, varios cachorros cayeron accidentalmente a un pozo de más de cinco metros, quedando completamente atrapados y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El alerta movilizó de inmediato a los Bomberos de Maipú, que arribaron al lugar con el equipamiento necesario para un rescate de alto riesgo. El equipo utilizó cuerdas y herramientas especializadas para descender al pozo, evaluando cada movimiento para evitar derrumbes o que los animales sufrieran heridas adicionales. La maniobra exigió precisión, coordinación y un profundo compromiso por parte de toda la dotación.

Tras un operativo que demandó esfuerzo físico y concentración, los bomberos lograron poner a salvo a todos los perritos, uno por uno, subiéndolos cuidadosamente a la superficie. Los animales fueron trasladados a un espacio seguro para su revisión, quedando fuera de peligro gracias a la rápida respuesta del cuerpo de rescate.

El episodio, registrado en video, refleja el impacto comunitario de la labor bomberil y reafirma el rol esencial que cumplen en situaciones críticas. La combinación de profesionalismo y sensibilidad permitió salvar vidas en un día que terminó dejando una huella de heroísmo en Maipú.

