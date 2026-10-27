Emir Félix va por la reelección en el PJ mendocino: “Me lo pidieron…”

Desde el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en su San Rafael natal, el diputado nacional Emir Félix confirmó que está dispuesto a continuar al frente del Partido Justicialista (PJ) Mendoza, a pocas horas del cierre de presentación de listas para las elecciones del domingo 29 de noviembre.

El dirigente peronista reveló que varios intendentes le pidieron que siga al frente de la conducción partidaria por otros dos años. Entre ellos, mencionó especialmente al jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato, uno de los nombres que aparecen como candidato a gobernador para el año que viene.

“Ayer, en una reunión con algunos intendentes, me pedían que siguiera a cargo del partido. Sobre todo, me lo pidió Matías Stevanato y yo, la verdad, en este sentido no tengo un problema para llevarlo adelante”, reveló Félix.

En ese marco, el presidente del PJ mendocino defendió el trabajo realizado durante su gestión y destacó tanto la situación económica de la institución como la capacidad del partido para afrontar los últimos procesos electorales.

“Creo que con el partido hemos logrado un avance muy importante, no solamente en lo económico y financiero de la institución, porque el partido tiene su economía, sus deudas cuando pasan campañas”, dijo.

Félix también hizo referencia al escenario adverso que enfrentó el peronismo en las últimas elecciones. “Las últimas elecciones fueron con el peor de los vientos en contra y la logramos sortear”, manifestó.