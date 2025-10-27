Emir Félix, tras el triunfo de LLA: “La tendencia nacional nos arrolló”

El candidato a diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Emir Félix, analizó los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente en la provincia. El peronismo solo logró imponerse en La Paz y Santa Rosa, mientras que departamentos históricamente vinculados al justicialismo, como San Rafael y Maipú, quedaron pintados por la denominada ola violeta.

En el búnker de Fuerza Justicialista, el clima fue reservado y de cautela. Félix reconoció el escenario adverso, aunque destacó avances respecto a comicios anteriores. “Hay una tendencia nacional que nos arrolló y ha tenido el presidente un aval de la población en general para seguir adelante en la política que está llevando adelante”, sostuvo frente a la prensa.

El dirigente remarcó que, pese a la derrota, el espacio logró recuperar terreno político. “Este camino de reconstrucción sigue. Venimos de una situación muy compleja donde en elecciones legislativas anteriores habíamos perdido presencia territorial. Hoy volvimos a ser la segunda fuerza en varios departamentos importantes”, afirmó.

Los resultados oficiales indican que el peronismo solo obtendría una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, la cual correspondería a Félix. “Tenemos dificultad para sumar la segunda banca, pero esperamos tener un poquito más avanzado el escrutinio”, señaló, al tiempo que pidió cautela para conocer cómo quedará conformada la Legislatura provincial.

Pese a lo ocurrido, Félix sostuvo una mirada hacia adelante. “Felicité al triunfador, pero hemos quedado en una segunda posición muy sólida. Hay que pensar en crecer para el año 2027”, expresó. Y agregó: “Hemos mejorado. Pasamos del 14% al 25%. Las elecciones de medio término son complejas para el justicialismo”.