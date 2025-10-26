Emir Félix: “Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia”

El candidato de Fuerza Justicialista de Mendoza, Emir Félix emitió su voto en San Rafael y realizó algunas declaraciones.

“Es una elección trascendente porque se define un modelo, de seguir avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía; si ese modelo va a sostener el 55% que obtuvo en el balotage o si va a perder apoyo”, explicó Félix.

En el mismo sentido expresó que “el peronismo tuvo instancias difíciles y siempre se ha repuesto. Hemos recorrido toda la provincia y escuchamos a cada ciudadano, a cada sector, el productivo, los jubilados, los docentes, la salud, nuestros jóvenes y como ven nuestro país”.

“Hay una situación muy compleja, con una expectativa negativa de lo que se está viviendo. Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia”, indicó Félix.

Finalmente planteó que “toda la vida defendimos los intereses de los sanrafaelinos y ahora me toca hacerlo por todos los mendocinos