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Emir Félix acusó al Gobierno nacional de querer “quedarse” con los fondos de Zona Fría

El diputado mendocino cuestionó la reforma impulsada por La Libertad Avanza y aseguró que el objetivo no es reducir el déficit fiscal.

El diputado nacional Emir Félix volvió a cargar contra la reforma del régimen de Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei y aseguró que detrás de la iniciativa existe una intención de avanzar sobre los recursos del fideicomiso que financia los subsidios al gas. Según sostuvo, el oficialismo rechazó alternativas que permitían reducir gastos sin eliminar el beneficio para miles de usuarios.

El legislador peronista explicó que durante el debate se propusieron distintas opciones para equilibrar las cuentas del sistema, como limitar el subsidio únicamente a los meses de invierno. Sin embargo, afirmó que “la intención es llevarse el fondo” y cuestionó que el proyecto contemple incluso la posibilidad de incrementar hasta un 50% el aporte que realizan los usuarios para sostener ese esquema.

Además, Félix advirtió que la reforma no sólo afectaría a los departamentos que podrían perder el beneficio, sino también a quienes lo mantengan. Detalló que el nuevo esquema establecería topes de consumo, por lo que quienes superen los límites fijados deberán pagar tarifa plena sobre el excedente. En el caso del Gran Mendoza, indicó que los usuarios subsidiados tendrían cobertura hasta 107 metros cúbicos por bimestre, mientras que en Malargüe el límite sería de 238 metros cúbicos.

En la antesala del tratamiento en el Senado, Emir Félix pidió públicamente a los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez que rechacen la iniciativa. “Nos están poniendo un impuesto más”, sostuvo el exintendente sanrafaelino, al afirmar que los recursos dejarían de destinarse al fideicomiso para pasar a cubrir diferencias tarifarias de las empresas productoras de gas.

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