Emir Andraos también ajusta el cinturón: “Estamos contra las cuerdas”

En medio de la crisis económica, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos se sumará al plan de recorte de gastos, tal como hicieron mandatarios de otros municipios, entre ellos el vecino Alejandro Morillas en San Carlos, que dio de baja a 200 contratos.

El sucesor de Martín Aveiro admitió: “Algunos municipios estamos contra las cuerdas en este contexto“, en referencia a la situación nacional. En una entrevista con MDZ Radio, el tunuyanino reconoció “la poca autonomía” en términos de recursos.

Si bien asegura que recibió la comuna con las cuentas ordenadas, advirtió: “Teníamos subsidios de nación y ahorros municipales en plazo fijo. La realidad ha cambiado rotundamente”, afirmó Emir Andraos.

En este contexto, sostuvo: “Nosotros hemos hecho recorte de contratos porque muchos de los programas se sostenían con fondos nacionales. Hay estructuras del municipio que se ven afectadas. La Dirección de Desarrollo Económico o la Dirección de Producción, por ejemplo, porque su fortaleza se basaba en fondos nacionales o provinciales. Esas estructuras fueron creciendo porque había demanda y había plata”.

“Nosotros tenemos un 90% del presupuesto de coparticipación y un 10% de recaudación de tasas municipales. Si la nación empieza a recortar esos subsidios, habrá áreas que tenderemos que reducir para no tener empleados sin hacer nada”, señaló Andraos.

Qué pasa con las obras públicas de Nación

Un tema aparte es qué pasará con las obras que ya estaban en marcha con partidas nacionales. “Yo tengo 6 mil millones de pesos de obra nacional paradas. No hay forma de que el municipio encare eso. Entendemos que hay un mensaje de continuidad y creemos que en algún momento en nación nos van a atender y que esta problemática se debe multiplicar por todos los municipios que hay en el país. Pero cada uno tiene su problema y su ansiedad porque tenemos empresas golpeando la puerta y preguntando qué hacemos y es muy difícil dar respuesta”, dijo Andraos. “La primera respuesta es no sé, esperame a que me den alguna previsibilidad cuando asuman sus roles las autoridades que vayan a estar y evalúen múltiples variables que hay a nivel nacional”, adhirió.

Festival de la Tonada en modo ahorro

Uno de los achiques que implementará Andraos tiene que ver con el Festival de la Tonada. A pesar que desistió de suspenderlo, recortará la cantidad de noches. “Fueron muchos días de análisis para ver cómo hacíamos para sostener un festival que para nosotros es muy valioso, pero que sale mucha plata”, sostuvo.

“El criterio fue sostenerlo, pero no poner en riesgo el municipio en este contexto. La idea fue hacer una noche de Vendimia departamental y un día de Tonada. El 50% del festival, porque habitualmente son 4 días. Creo que es una decisión acertada. Vamos a buscar sponsor más la venta de entradas”.