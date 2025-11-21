Emir Andraos sobre las contingencias climáticas en Tunuyán: del “problema social” a la respuesta del Estado

En los últimos tiempos parecen ser cada vez más frecuentes -y severas- las contingencias climáticas que azotan distintas partes del territorio provincial. Y Tunuyán y el Valle de Uco no son ajenos a esto. Desde fuertes vientos, pasando por heladas tardías, nieve en épocas inusuales, hasta la tormenta de Santa Rosa, son distintos los fenómenos meteorológicos que parecen haberse ensañado con la región, ocasionando daños que resultan incalculables. Y quien se refirió a esta delicada problemática fue el intendente tunuyanino, Emir Andraos.

En una entrevista exclusiva con Diario NDI, Andraos explicó que resulta complejo cuantificar en términos económicos cuánto daño ha sufrido la comuna debido a las contingencias que el departamento ha sufrido en los últimos meses. “Hemos tenido que hacer DNU para emergencias climáticas para salir a adquirir recursos e insumos para ayudar a los afectados“, contó el Intendente.

Ante el escenario en el que se ve inmerso el departamento, Andraos detalló que se ha llevado adelante un plan de cunetas en la zona más neurálgica de Tunuyán –entre calles Pellegrini, Mitre, San Martín y Godoy Cruz-, y se ha puesto especial énfasis en los accesos los barrios más vulnerables: “Hemos mejorado los accesos para que esos barrios no tengan problemas de anegamiento“. Cabe recordar que, hacia finales de agosto pasado, sólo en el “Corazón del Valle de Uco“, la tormenta de Santa Rosa dejó como saldo 15 viviendas anegadas, tres árboles caídos y la voladura de un techo, y se asistió a más de 400 familias.

Según expuso el jefe comunal, “el cambio climático está generando eventos mucho más violentos y frecuentes que se llevan puestos a los que menos tienen, lamentablemente es así“. En ese sentido, Andraos definió a las contingencias climáticas como “un problema social en el que la van a pasar muy mal los que ya la están pasando mal“.

Para ejemplificar esto, recordó cuando durante los días más frios del invierno organizó junto al Ejército ollas populares y se brindó asistencia a los vecinos de los barrios Las Tablitas, Progreso, Rodrigo Bueno, Vista Flores y 25 de Noviembre. Si bien el Intendente reconoce que ese tipo de acciones no le solucionan la vida a la gente, sí las definió como “un mimo” en momentos de mayor necesidad.

Otro de los fenómenos de los que el Intendente habló fue de los “vientos fuertes” que suelen azotar a la región y generan “caídas de árboles que detonan todas las redes eléctricas“. Si bien expresó que sobre el tendido de red eléctrica el municipio “no puede dar solución porque depende de EDEMSA“, sí destacó el apoyo logístico que se realiza desde la comuna.

Apenas 24 horas después de estas palabras (NdR: la entrevista fue realizada el pasado miércoles en el despacho personal de Andraos, en el Palacio Municipal), el fuerte viento zonda que afectó a Tunuyán obligó a desplegar un importante operativo conjunto entre la Municipalidad, Vialidad Provincial y Bomberos. El saldo que dejó el fenómeno fue cerca de 57 árboles de gran tamaño derribados, numerosas ramas dañadas y afectaciones en el tendido eléctrico.

Ante la gran cantidad de fenómenos que se han concatenado en el último tiempo, el Intendente puso énfasis en la importancia que tiene que el Estado tenga “capacidad de respuesta para que esa contingencia sea lo menos dañina en los núcleos familiares y en la calidad de vida de las personas a las que les pega“.

En ese sentido, Andraos se mostró en alerta y adelantó que “se va a gastar mucha plata del Estado para poder contener las contingencias, porque van a ser fuertes“.