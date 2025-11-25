Emir Andraos, sobre la seguridad en Tunuyán: “No es tema de competencia municipal directa, damos lo que podemos”

La Seguridad, desde el punto de vista político y social, siempre ha sido -y es- un tema delicado. A quién le cabe la responsabilidad de tomar medidas para mejorar en la materia, o cuál es el límite de acción de la Policía y otros cuerpos, son interrogantes que siempre acaparan los focos del debate.

En una entrevista exclusiva con Diario NDI, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, fue cauto al hablar del tema, ya que -según su perspectiva- “cuando salís a hablar de Seguridad, te hacés socio“. En ese sentido, resaltó que “no es de competencia municipal directa“, aunque aclaró que desde la comuna “damos lo que podemos“.

Sobre la situación particular de Tunuyán, Andraos explicó que en el departamento “hoy está más calmo el tema de seguridad“, aunque aclaró que son momentos que se dan de forma “cíclica“, ya que “cada tanto” aparecen hechos delictivos.

Para contener los delitos, el intendente puso en valor los convenios que el municipio tiene con la Policía de Mendoza, y resaltó la importancia del monitoreo en tiempo real. “La gran solución que damos a casos por el material de videovigilancia que tenemos es tremendo“, afirmó. En ese sentido, Andraos aseguró que “son muy pocos los municipios en el país que tienen la capacidad instalada de Tunuyán. Tenemos 350 cámaras distribuidas… eso es recurso para la Justicia, para hacer investigaciones“.

A mayor responsabilidad, mayor presupuesto

Si bien Andraos informó que la situación delictiva en el departamento parece haber menguado en los últimos meses -sobre todo después de que se firmaran convenios con la Policía de Mendoza, luego de que el Ministerio de Seguridad comandado por Mercedes Rus respondiera al pedido del Intendente para que haya más presencia policial en las calles-, todavía hay detalles que pulir para optimizar el trabajo mancomunado entre Provincia y municipio.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por Mercedes Rus y aprobada el pasado mes de junio, habilita a los municipios a involucrarse de manera formal en tareas de prevención y apoyo, siempre que sea de manera coordinada con la Policía de provincial. Un caso de esto es el de la Ciudad de Mendoza, en donde el pasado mes de agosto el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para que preventores puedan hacer uso de pistolas Taser. Sin embargo, la línea de acción y competencia se antoja muy delgada.

Con respecto a eso, Andraos explicó que “el preventor no puede salir a agarrar a alguien. No está capacitado y no tiene herramientas“. Si bien destacó que “todos pueden aprender“, el intendente puso el foco en que se “requiere de muchísima formación y capacitación“.

Otro aspecto -no menor- que entra en juego es el de los fondos necesarios para avanzar en esa dirección. “Si se quiere preventores con Taser, dame los recursos para que los entrene, porque tienen que estar mucho tiempo estudiando, hay que hacer procesos de análisis psicofísicos… hay que darle más inversión“, explicó Andraos. El mandatario de Tunuyán, en febrero -meses previos a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana-, ya había puesto de manifiesto que el municipio no estaba “ni cerca de poder hacerse cargo de la Seguridad Pública“.

Reforzando lo dicho en ese entonces y lo expuesto sobre la necesidad de una mayor inversión, enfatizó: “Si me das más responsabilidad, dame más plata“, y argumentó que el municipio ya se hace “cargo de muchas cosas que no nos corresponden, como por ejemplo rutas y caminos -que son de jurisdicción provincial-, o problemas en escuelas“.