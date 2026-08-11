Emir Andraos saca pecho por el talento local: “En Tunuyán podemos generar propuestas capaces de trascender nuestro departamento”

Dos noticias provenientes de ámbitos muy diferentes volvieron a poner a Tunuyán en el centro de la escena: en el ámbito artístico, un joven actor fue nominado a los Premios Hugo Federales, mientras que en el deportivo una dupla de beach vóley volvió a consagrarse a nivel sudamericano. Para el intendente Emir Andraos, ambos casos tienen un punto en común: la posibilidad de desarrollar el talento cuando existen espacios y acompañamiento.

“El mérito de la gestión municipal en cultura y deporte está en generar oportunidades. El talento surge cuando existen espacios para formarse, crecer y demostrar todo lo que cada persona es capaz de hacer”, sostuvo Andraos al referirse a los recientes logros.

La nominación de Joaquín López Ganem

Uno de los reconocimientos llegó de la mano de Joaquín López Ganem, quien recibió una nominación en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Espectáculo Musical de los Premios Hugo Federales por su trabajo como Hades en “Hércules, un musical en el Olimpo”.

La obra fue realizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán como parte de las propuestas de Vacaciones de Invierno y tuvo como escenario al Auditorio Municipal. La producción involucró a artistas, bailarines, técnicos y trabajadores locales y fue desarrollada íntegramente por la comuna.

La nominación corresponde a la instancia Mendoza de los Premios Hugo Federales. En esta etapa se seleccionan los nominados y los ganadores provinciales, mientras que las producciones elegidas posteriormente avanzarán a la instancia nacional.

Para Andraos, el reconocimiento excede el resultado individual del actor. “Esta nominación reconoce el enorme trabajo que existe detrás de cada producción, pero también confirma que desde Tunuyán podemos generar propuestas capaces de trascender nuestro departamento”, afirmó.

El intendente también vinculó este resultado con la continuidad de las propuestas culturales que se desarrollan durante las vacaciones de invierno. Según destacó, desde hace diez años el Municipio sostiene la realización de espectáculos teatrales destinados a las familias.

Un nuevo título para Amieva y Bueno

La otra celebración llegó desde el deporte y tuvo como protagonistas a Bautista Amieva y Maciel Bueno. Los dos deportistas tunuyaninos se quedaron con la primera etapa del Circuito Sudamericano de Beach Volley 2026-2027, disputada en Bogotá, Colombia, donde representaron a la Argentina.

El campeonato significó el tercer título sudamericano para la dupla, que anteriormente había conseguido consagraciones en Manaos, Brasil, y Asunción, Paraguay.

En la definición disputada en Colombia, Amieva y Bueno derrotaron en sets corridos a los colombianos Yeferson y Noriega, con parciales de 21-14 y 21-15. En semifinales habían superado por el mismo resultado a los brasileños Henrique y Manaus.

El título se suma al obtenido en abril en Paraguay. En aquella oportunidad, los tunuyaninos vencieron en la final a Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo por 2-1, después de un partido definido en tie-break.

Los logros de la dupla también fueron reconocidos en los Premios Huarpe, en la edición especial por los 80 años de la Cruz al Mérito Deportivo, donde ambos fueron distinguidos entre los representantes del deporte mendocino.

Amieva y Bueno comenzaron su formación en el deporte municipal de Tunuyán y desde allí desarrollaron una trayectoria que los llevó a competir internacionalmente. Ese recorrido fue precisamente uno de los aspectos que destacó Andraos al hablar de la importancia de generar espacios de formación.

“Bautista y Maciel son un orgullo para todo Tunuyán. Ellos demuestran hasta dónde pueden llegar nuestros deportistas cuando encuentran oportunidades, formación y acompañamiento para desarrollar sus capacidades”, afirmó.

Para el intendente, tanto la nominación de López Ganem como los títulos obtenidos por Amieva y Bueno representan ejemplos del talento que puede surgir en el departamento cuando encuentra ámbitos para desarrollarse y competir en escenarios de mayor alcance.