Emir Andraos pisa fuerte contra las motos con escape libre con el operativo “Un Verano Sin Ruidos”

En los últimos días, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, anunció que desde la Municipalidad de Tunuyán y la Dirección de Prevención Ciudadana se viene trabajando en el programa Un Verano Sin Ruidos, el cual está destinado a terminar con los escapes modificados en el departamento.

Y es que, desde el municipio sostienen que “circular en moto con escapes modificados aumenta de forma significativa la emisión de ruido y genera contaminación sonora. Es un problema que afecta el descanso, la salud y la convivencia en los barrios”.

Siendo así que la máxima autoridad de la comuna aseguró que esto se está llevando a cabo en distintos puntos del departamento para controlar y retener la mayor cantidad de motos con escapes adulterados que se pueda, buscando dar tranquilidad a los vecinos.

Lográndose hasta el momento la retención y multa de 65 de motos en todo el territorio de Tunuyán, las cuales vuelven a la calle cuando el propietario paga la multa y se le instala el escape original. Mientras que el modificado es destruido por las autoridades.