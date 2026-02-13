Search
Instagram Facebook Twitter
WhatsApp Image 2026-02-13 at 10.50.16
control

Emir Andraos pisa fuerte contra las motos con escape libre con el operativo “Un Verano Sin Ruidos”

Personal municipal trabaja para que los vecinos no sufran los ruidos innecesarios de los vehículos, medida muy esperada por los tunuyaninos

En los últimos días, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, anunció que desde la Municipalidad de Tunuyán y la Dirección de Prevención Ciudadana se viene trabajando en el programa Un Verano Sin Ruidos, el cual está destinado a terminar con los escapes modificados en el departamento.

Y es que, desde el municipio sostienen que “circular en moto con escapes modificados aumenta de forma significativa la emisión de ruido y genera contaminación sonora. Es un problema que afecta el descanso, la salud y la convivencia en los barrios”.

Siendo así que la máxima autoridad de la comuna aseguró que esto se está llevando a cabo en distintos puntos del departamento para controlar y retener la mayor cantidad de motos con escapes adulterados que se pueda, buscando dar tranquilidad a los vecinos.

Lográndose hasta el momento la retención y multa de 65 de motos en todo el territorio de Tunuyán, las cuales vuelven a la calle cuando el propietario paga la multa y se le instala el escape original. Mientras que el modificado es destruido por las autoridades.

ETIQUETAS:

TunuyánoperativoEmir Andraosmotoescape

+ Noticias

control

Emir Andraos pisa fuerte contra las motos con escape libre con el operativo “Un Verano Sin Ruidos”

Por: Federico Aloi

CIUDAD DE MENDOZA

Picnics Musicales cierra su edición 2026 con un homenaje a Soda Stereo

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Charla gratuita en Mendoza: “Inversión, economía y mercados en 2026”

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en marzo de 2026 según la escala oficial

Por: Violeta Díaz Costa

ESTUDIANTES

Becas Universitarias del PAMI 2026: la guía completa para la inscripción

Por: Violeta Díaz Costa

Atención

Así funcionará el comercio durante los feriados de Carnaval

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter