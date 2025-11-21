Emir Andraos: “No quiero que mi gestión sea una repetición de los doce años anteriores”

Fotografía: Federico Aloi

En los últimos días, el equipo de Diario NDI estuvo mano a mano con la máxima autoridad del departamento de Tunuyán. Hablamos del intendente Emir Andraos, quien fue electo en 2023 y lleva dos años de mandato en el “Corazón del Valle de Uco“.

Durante este extenso diálogo, en su oficina del palacio municipal, el mandatario peronista habló de diversos temas como su gestión, la terminal de ómnibus, las elecciones legislativas y más.

Pero en esta nota lo que se destaca es el balance que Emir Andraos hace sobre sus dos primeros años de gestión, los cuales, sin visiones personales ni editoriales, han sido criticados. Algo que dejó entrever como sabido, pero que a su vez explicó.

En primer lugar, el intendente comenzó diciendo: “Desde que empezó la gestión trabajamos con un equipo que tiene adelante un enfoque nacional, como una especie de asociación que se llama RIL (Red de Innovación Local) y que te ayuda a acelerar procesos y a transformar realidades a través de lo que venís haciendo”.

A lo que sumó: “De alguna manera, mi principal desafío era darle continuidad a una gestión, pero también marcar una impronta nueva y no ser la repetición de doce años de lo que fue el gobierno de Martín; que fue muy valorada y transformadora, pero que entendíamos que debíamos cambiar para salir de una visión repetitiva”. Una declaración con la que intenta diferenciarse se su mentor Martín Aveiro en cuanto a la gestión, algo que sucede en los cambios de mandato que mantienen el mismo color político.

Foto: Federico Aloi

Una nueva mirada, pero paralizada

En sus primeras palabras, el funcionario elegido por los tunuyaninos contó que eligió tomar distancia y buscar su propio camino con las obras y el funcionamiento del municipio, pero todo terminó truncándose por fuerzas externas.

Y es que, en lo que planteaba Emir Andraos, todo parecía muy ordenado y con muchas posibilidades de avanzar sin problemas, pero “la particularidad de mi gestión es que arrancó con un pasivo grande que era la obra pública nacional, cuando llegué habían obras a la deriva y, a parte de las obras que teníamos planeadas como proyectos, tuvimos que sumar estos trabajos que no estaban presupuestados por el municipio. Entre esos están el asfalto en Colonia Las Rosas, asfalto en Las Pintadas, dos jardines maternales y 300 casas, una obra titánica que solo podía ejecutarse con dinero del gobierno nacional, pero que al cambiar el gobierno se perdió eso y fue generando gastos de deuda con las empresas y de mantenimiento”, contó.

Esto comenzó a normalizarse en el 2024 con mucho esfuerzo, y es que, en palabras del intendente, “ahorramos mucho y terminamos esas obras, pero lamentablemente no pudimos aspirar a obras que nos parecían fundamentales como el asfalto de muchas calles, trasladar la terminal que era sustancial, seguir con la obra del estadio y un montón de obras que no se van a hacer por este plan nacional. Plan que nos hizo gastar cuatro millones de dólares en obras nacionales que podríamos haber usado para cosas que me parecían mucho más importantes, pero no se podían dejar 300 casas al 80% o dos jardines al 50%”, sumó el intendente.

“Lo que tenemos que ver es que se puede resucitar en estos dos años de lo que nosotros queríamos hacer, pero va a depender de la recaudación porque ya no va a contarse con la ayuda de la nación, pese a que la provincia ayuda un poco todo ha sido de partidas municipales. Siendo que invertimos un más de un 20% del presupuesto en obra pública”, continuó.

Finalmente, Andraos se sinceró y habló de obras aspiracionales, entre lo que destacó: “Se me ocurren espacios deportivos, la terminal, asfalto y educación, porque nosotros al mover la terminal queríamos poner en su antiguo terreno un polo educativo para ampliar la oferta de carreras”.

Calle Pueyrredón – Foto: Municipalidad de Tunuyán

Aprovechar la merma ecónomica

En el último tramo de este eje, el intendente de Tunuyán habló sobre una obra que fue muy criticada al momento de iniciar y se trata de la remodelación de la calle Pueyrredón entre la Avenida San Martín y calle Echeverría, donde los locales gastronómicos se han ubicado como naturaleza del mercado.

En referencia a ello, Andraos explicó: “En calle Pueyrredón sabemos que ha bajado la actividad económica, pero cuando haces una obra es algo inevitable porque es muy difícil que estas convivan. Nosotros nos juntamos con todos los frentistas para plantearles esta idea y todos aceptaron. Lo que estamos haciendo ahí es uniformar la vereda con la calle y hacer todo el tramo transito nuevo con hormigón. A lo que se va a sumar luminaria y una pérgola que recorra toda la vereda y que todos tengan la misma estética”.

Además, defendió esta obra y aseguró que la merma económica que produjo el trabajo en la calle llegó a la par de un importante caída del consumo gastronómico en el último tiempo. Por lo que, para Emir Andraos este fue el momento ideal para realizar las renovaciones, ya que cuando esté todo listo quizás el consumo suba y todos comiencen a crecer.

Finalmente, Andraos comentó las obras que se encuentran en proceso o recién inauguradas y dijo: “Tenemos varias obras como la calle Güemes junto al hospital que vamos a inaugurar ahora donde ampliamos el boulevard y la doble vía, también estamos con la plaza del barrio Unexpo y en El Algarrobo; y estamos haciendo cunetas en puntos donde no las había. Todo con fondos propios”.