Emir Andraos habló de cómo trabaja con Alejandro Morillas y Gustavo Aguilera: “Juntos somos más fuertes”

En el marco de su discurso anual ante el Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, en donde hizo un balance de su gestión durante el último curso, el intendente Emir Andraos se tomó un momento para referirse al trabajo que de manera conjunta realiza con sus pares de San Carlos y Tupungato.

En esa línea, Andraos destacó que su manera de entender el desarrollo no se limita sólo a los límites del departamento que él dirige. En esa línea, aseguró que Tunuyán forma parte “de un gran oasis del Valle de Uco“, lo que hace que exista “una identidad una historia y un potencial compartido” con sus vecinos.

“Por eso fortalecimos el trabajo conjunto con nuestros intendentes vecionos de Tupungato y San Carlos“, aseguró Andraos, al referirse a la forma en la que abordan el desarrollo de la región con Gustavo Aguilera, jefe comunal de Tupungato, y con Alejandro Morillas, su par de San Carlos.

“Pensamos que como región es el camino. Juntos somos más fuertes, y juntos estamos construyendo un Valle de Uco que se proyecta al mundo“, sentenció Andraos.