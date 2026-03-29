Emir Andraos festejó el deporte local y entregó material a las distintas disciplinas

El Polideportivo Municipal de Tunuyán fue escenario de la Fiesta del Deporte Municipal, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Deportes que reunió a profesores, alumnos, familias y referentes de distintas disciplinas de todo el departamento. Aquí se puso en valor el trabajo diario que sostiene al deporte social y federado, en una noche que permitió mostrar la dimensión y el alcance que tiene esta política pública.

En ese marco, se concretó la entrega de material deportivo para más de mil deportistas que participan en más de 13 disciplinas, en ambas ramas, con categorías y edades diversas, dentro del deporte social y federado municipal.

El intendente Emir Andraos destacó el sentido de esta celebración como una instancia para reconocer el trabajo que se realiza en cada distrito. “Esta fiesta nos permite celebrar la entrega del material deportivo que realizamos cada año, pero también visibilizar todo el trabajo que se impulsa desde el Municipio para que esto sea posible. También es una forma de reconocer a cada profesor que abre espacios en todo el departamento, a cada familia que acompaña ese proceso y a quienes sostienen día a día el funcionamiento de los polideportivos, porque todos forman parte de esta enorme familia del deporte en Tunuyán”, expresó.

El jefe comunal también puso el foco en la mirada integral con la que el Municipio trabaja el deporte: “Se trata de una política pública federal, pensada y trabajada con profesionalismo, que garantiza acceso y genera oportunidades para crecer en el deporte social, proyectarse en el federado y desarrollarse en cada etapa de la vida. Hoy tenemos dos deportistas jugando un torneo mundial en Mexico, pero también en adultos mayores que practican newcom, en familias organizadas para acompañar a sus hijos y en un Estado presente que entiende al deporte como una inversión fundamental para la salud física y mental de la comunidad”, señaló.

Durante la noche también se concretó la entrega de material deportivo destinado a las distintas disciplinas que se desarrollan en los distritos. Esta inversión resulta clave porque permite sostener el funcionamiento cotidiano de cada espacio, acompañar el trabajo de profesores y deportistas, mejorar las condiciones de práctica y seguir generando oportunidades de acceso y crecimiento dentro del deporte municipal.

A lo largo de la noche fueron convocadas disciplinas como handball, básquet, hockey, vóley, boxeo, karate, atletismo, iniciación deportiva, discapacidad, adultos y adultos mayores, entre otras, reflejando la amplitud territorial y etaria de una propuesta que alcanza a niños, jóvenes y adultos en distintos puntos del departamento.