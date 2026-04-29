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Emir Andraos dará su discurso anual en una Sesión Legislativa Especial: ¿asumen los concejales?

El intendente hablará sobre los ejes de la gestión y el desarrollo que han logrado en estos últimos meses de trabajo

Este jueves 29 de abril, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, se parará frente a los vecinos del municipio para dar su discurso anual 2026. En el que contará todo lo que se ha trabajado durante el último año de gestión y lo que se espera para el que venimos transitando.

Esta Sesión Legislativa Especial, convocada por el presidente del Concejo Deliberante Daniel Rueda, se llevará a cabo en el Auditorio Municipal “Jorge Raúl Silvano”. Este evento se llevará a cabo desde las 20 y los vecinos podrán asistir a acompañar.

Qué pasa con los concejales

Distinto a lo que se está acostumbrado, este años los concejales no asumirán el mismo día del discurso anual del intendente. Sino que ellos tendrán su turno el jueves 30 de abril desde las 12 en el mismo Auditorio Municipal.

Allí, Diego Olaiz, Marita Bustamante, Mariela Endrizi, Rodrigo López y Soledad Calatayud van a asumir como nuevos ediles del departamento. Despidiéndose de sus bancas Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina, Anabella Perelló Hinojosa, Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel.

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