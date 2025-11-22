Emir Andraos confirmó a NDI que buscará la reelección en el 2027

Hace unos pocos días, Diario NDI mantuvo una entrevista exclusiva con el intendente de Tunuyán, Emir Andraos. Allí, el mandatario municipal habló de diversos temas donde confirmó que será candidato en las Elecciones del 2027.
Pese a que faltan dos años y que muchos estén pisando con cautela, el mandatario municipal no titubeó al hablar y con muchísima fuerza respondió: “Si, voy a ser candidato”. Aunque fue una declaración que llegó acompañada de muchas frases interesantes por parte de quien supo ser la mano derecha de Martín Aveiro.
Peronismo y renovación
En primer lugar, Emir Andraos fue muy crítico con el proyecto del peronismo a futuro y aseguró que lo primero que se debe lograr en el partido es una renovación total de las caras visibles. Y es que, no significa que se pierda el trabajo de los anteriores, pero hay que cambiar en una sociedad que cambia.
Así lo decía: “El peronismo tiene que hacer una constante revisión y rápidamente cambiar actores. No quiero ser agresivo con quienes han tenido su rol y han aportado a este movimiento, pero no podemos hablarle a gente que cambia con los mismos actores. Necesitás cambiar relato, discurso, visiones, y lo hacés cambiando gente. Y el peronismo no está renovando”.
“No me creo un sabelotodo de la política, llegué muy tarde a todo este mundo y todos los días aprendo algo nuevo, pero me parece que los interlocutores nuestros necesitan re versionarse. Nos podemos equivocar, no quiere decir que es una fórmula que vas a acertar”, sumó Andraos defendiendo su punto. Sostiene que Milei llegó y “tiró las estanterías de los politólogos”, entonces hay que empezar a buscar un nuevo rumbo.
Camino que aseguró que no les queda lejos: “Yo creo que esas caras nuevas están. Y pueden no estar y hacerse, pero tiene que estar el espacio. Tiene que generarse el escenario”.
Finalmente dejó una frase que llevó a una pregunta clave: “Yo no soy joven, no soy la renovación del peronismo. Tengo para aportar y energía para seguir haciendo cosas, pero no soy la renovación. Hay que buscar una categoría sub 35 que entienden lo que viene”, dijo.
Confirmación y fuerza
“No soy joven, no soy la renovación, pero tengo para aportar”, dijo Emir Andraos en medio de la entrevista, lo que llevó a una pregunta que cayó casi por cuestiones de gravedad o fuerzas naturales “¿No se siente joven, no se siente parte de la renovación, tiene fuerzas para seguir?“.
Instantáneamente, y sin dudar ni siquiera un segundo, Andraos respondió que “si”. La respuesta provocó una repregunta: “Aclaremos, le estoy preguntando ¿va a ser candidato a intendente en el 2027?“. “Si si, obvio, yo tengo un mandato más todavía”, respondió.
Finalmente y para cerrar, el mandatario dijo: “Me veo como candidato para un mandato más en 2027. Estamos confiados. Todos los días tenés elecciones en la calle, yo salgo y me estoy haciendo elegir también, es en cómo te relacionas con la gente, qué es lo que te reclama. Después se consolida en un acto cívico en donde se emite el voto”.