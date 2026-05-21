Emir Andraos anunció el Cronograma Patrio para este fin de semana largo en Tunuyán

En la mañana de este jueves, el intendente de Tunuyán, acompañado de la secretaría de Desarrollo Humano, María de los Ángeles Aveiro, y el director de Cultura, Sebastián Garay, presentó el Cronograma Patrio que se desarrollará este fin de semana largo.

Mediante una conferencia de prensa, Emir Andraos confirmó que habrá actividades en distintos puntos del departamento para festejar los 216 años de la Revolución de Mayo; las cuales comenzarán el viernes 22 y tendrán su cierre el martes 26.

Tunuyán se pintará de celeste y blanco el viernes a las 10 de la mañana con el acto protocolar en la Escuela Rudesindo Alvarado, lo cual continuará el mismo día a las 15 en el Manzano Histórico con una peña patria en el mini teatro.

Llegado el sábado las actividades comenzarán a las 14, cuando se realizará el Rodeo Cuyano en el Club el Lago en La Puntilla. Luego seguirá en el distrito de Villa Seca, donde se va a llevar a cabo la muestra pictórica “Mayo Patrio” en el museo Moisés Aruani.

El domingo será el día más movido; ya que todo empezará a las 10 con la continuación del Rodeo Cuyano y, paralelamente, el Festival de Poesía “Suena Río” en el Parque La Lombardía. Llegada las 16 iniciará Música entre las Montañas en el Manzano Histórico y llegada la noche las actividades cerrarán con la Velada de Gala en el Auditorio.

Llegado el lunes 25 de mayo se realizará el acto protocolar a las 11 en la Plaza San Martín y luego, desde las 15, se realizará la Peña Patria en el mismo lugar y, al mismo tiempo, en la plaza Manuel Belgrano de Vista Flores.

El martes se terminarán las actividades con la Peña Patria a las 15 en el distrito de Los Sauces.