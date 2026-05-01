Emir Andraos: Andraos marcó diferencias con Cornejo y advirtió por la economía del Valle de Uco

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, analizó el discurso del gobernador Alfredo Cornejo y planteó diferencias. Advirtió por la situación económica que atraviesa el Valle de Uco.

En diálogo con la prensa, Andraos puso especial atención en el uso del Fondo del Resarcimiento como motor de la obra pública en Mendoza frente al anuncio de Cornejo del cierre del organismo.

Preocupación por el financiamiento en el Valle de Uco

El jefe comunal sostuvo que, en un contexto nacional de fuerte caída de la obra pública, ese fondo se convirtió en el principal sostén de la inversión provincial. Sin embargo, remarcó que su impacto no llega de la misma manera a todos los territorios.

“En lugares como el Valle de Uco, que son oasis productivos importantes, hay poca llegada de ese financiamiento”, advirtió.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre provincias para ampliar los recursos disponibles y avanzar en la diversificación de la matriz productiva.

Caída productiva y alerta económica

Andraos fue más allá y encendió una señal de alerta sobre la situación económica de la región.

Según explicó, el Valle de Uco atraviesa una “caída importantísima en la producción” y enfrenta precios desfavorables para los productos regionales, lo que podría impactar de lleno en la actividad económica local.

“Vamos a tener problemas de movimiento en San Carlos, Tupungato y Tunuyán”, anticipó, al señalar que la preocupación ya es compartida entre los intendentes de la zona.

Crecimiento poblacional y falta de infraestructura

Otro de los puntos que marcó el intendente fue el crecimiento demográfico que registra el Valle de Uco en los últimos años.

“Está llegando mucha gente que se enamora del lugar”, describió, pero advirtió que ese proceso puede generar tensiones si no se acompaña con inversiones en infraestructura.

En ese sentido, mencionó la necesidad de avanzar en obras vinculadas a servicios, educación, vivienda y desarrollo industrial.

“Vamos a tener problemas para contener esa demanda si no se actúa a tiempo”, sostuvo.

El desafío de evitar un “cuello de botella”

Uno de los conceptos más fuertes que dejó Andraos fue la advertencia sobre un posible “cuello de botella” en el desarrollo regional.

Según explicó, si no se acelera la inversión en infraestructura y en generación de empleo, el crecimiento del Valle de Uco podría verse limitado en el corto plazo.

En ese marco, remarcó la importancia de impulsar parques industriales y generar condiciones para atraer empresas.

Dudas por el futuro del Fondo de la Transformación

Consultado sobre los cambios en el Fondo de la Transformación, el intendente reconoció que se trata de una herramienta que históricamente permitió el acceso al crédito para emprendedores y pymes.

“Ha dado la posibilidad de financiamiento a muchos emprendimientos de la provincia”, señaló.

Sin embargo, expresó incertidumbre sobre el nuevo esquema planteado por el Gobierno provincial y advirtió que podría dejar afuera a sectores clave.

“Hay muchos que no van a poder acceder a créditos con tasas normales, por los altos costos que tienen los proyectos”, explicó.

En esa línea, defendió el rol de las tasas subsidiadas como una herramienta para facilitar el inicio de actividades productivas.