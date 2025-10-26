Emir Andraos al momento de votar: “Cuidemos lo nuestro”

En la jornada electoral de este domingo, el jefe comunal peronista de Tunuyán, Emir Andraos, cumplió con su deber cívico acompañado por sus hijas, en un día que él describió como “de mucho entusiasmo social”. En sus redes sociales compartió el momento del voto con las palabras: “Voté junto a mis hijas convencido y agradecido de poder decidir como argentino qué es lo mejor para nosotros. Sin imposiciones externas.” y agregó: “Gracias por el afecto recibido en cada lugar. Cuidemos lo nuestro.”

La elección legislativa de octubre de 2025 cobra particular relevancia en Mendoza: Andraos había definido semanas atrás que Tunuyán unificará sus elecciones municipales con las provinciales y nacionales, siguiendo así el cronograma oficial, una decisión compartida con otros intendentes peronistas.



Esa definición implicó no desdoblar los comicios locales, lo que le permite concentrarse en la gestión municipal. Resaltó que “los tiempos de elecciones te sacan un poco de eje … nosotros queremos estar en la calle, queremos trabajar con la gente” , una estrategia que busca mantener un vínculo cercano con los vecinos.

Durante el acto de voto, distintas expresiones de apoyo quedaron evidentes en los saludos recibidos por parte de vecinos del departamento. El mandatario local aprovechó la ocasión para manifestar la importancia de preservar la identidad y los valores oficialistas bajo el lema “Cuidemos lo nuestro.”