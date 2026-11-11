“Emily in Paris” prepara su despedida: cuándo se estrena la última temporada en Netflix

Después de cinco temporadas, Emily Cooper se prepara para despedirse de la pantalla. La historia de la joven estadounidense que llegó a París por trabajo y terminó envuelta en romances, amistades y algunos enredos tendrá su cierre con una sexta temporada, que ya tiene fecha de estreno.

Los nuevos capítulos estarán disponibles en Netflix el próximo 24 de diciembre. En esta última entrega, París volverá a ser uno de los escenarios principales, aunque Emily también viajará a Grecia y Mónaco, dos destinos que se sumarán a la historia.

El adelanto también dejó algunas pistas sobre lo que puede pasar en el plano sentimental. Al cierre de la quinta temporada, Emily había terminado su relación con Marcello y regresado a París. Allí recibió una postal de Gabriel, el chef interpretado por Lucas Bravo, quien la invitaba a encontrarse con él en un yate.

La aparición de Gabriel en el tráiler volvió a despertar las expectativas de los seguidores, que esperan saber si finalmente habrá una nueva oportunidad para la pareja.

En cuanto al elenco, Lily Collins volverá a interpretar a Emily, junto a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount. También estarán Lucas Bravo, William Abadie, Paul Forman y Minnie Driver.

Así, la ficción creada por Darren Star tendrá una última temporada para cerrar las historias de sus personajes y despedir una serie que, entre sus looks, romances y escenarios parisinos, logró convertirse en uno de los títulos reconocidos de Netflix.