Con el propósito de agilizar la respuesta frente a eventuales contingencias climáticas durante el fenómeno El Niño, el Poder Ejecutivo oficializó la reglamentación de los mecanismos de compra y ejecución de obras en el marco de la emergencia hidrometeorológica.

La medida fue instrumentada mediante el decreto 2622, que reglamenta específicamente los artículos 4º y 5º de la Ley N° 9740, norma que declaró la emergencia por riesgo climático en todo el territorio provincial.

El objetivo central es dotar de celeridad a las intervenciones urgentes sin descuidar la transparencia, la concurrencia de oferentes y el control administrativo.

Reglas para contratar: montos y criterios de selección

Según detalla el articulado, los procesos de emergencia podrán apoyarse en las modalidades de la Ley de Administración Financiera (N° 8706) cuando resulte compatible, manteniendo siempre las prerrogativas de urgencia exigidas por el contexto climático.

Para elegir a los proveedores y contratistas, las reparticiones deberán basarse en parámetros objetivos como la idoneidad, capacidad de cumplimiento, calidad, precio y plazos de ejecución. En cuanto a las modalidades de adjudicación, el decreto fija dos instancias:

Montos menores: se habilita la adjudicación directa mediante el pedido de una cotización simple.

Montos superiores: se deberá procurar la participación de al menos tres oferentes, siempre que las condiciones lo permitan. Si la urgencia impide alcanzar ese número, la imposibilidad deberá justificarse de manera expresa en el expediente.

En todos los casos, la adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para el interés público a través de una decisión debidamente fundada.

El artículo 4º del Decreto 2622 especifica qué trabajos quedan exceptuados del Régimen General por requerir una ejecución inmediata.

Entre ellos se enumeran la limpieza de cauces, la desobstrucción de drenajes y las reparaciones de emergencia. A pesar de la agilización de los plazos, toda la operatoria deberá quedar documentada en las actuaciones administrativas para garantizar su publicidad.

Asimismo, la normativa aclara en su artículo 5º que la situación de urgencia no exime del cumplimiento de la legislación ambiental y territorial vigente.

El decreto concluye con una invitación formal a todos los municipios y al resto de los entes del sector público provincial para que adhieran a este esquema reglamentario.