Electores no binarios: cuántos hay registrados en el padrón

Los datos recopilados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) revelan un incremento sustancial en la cantidad de votantes no binarios inscritos en el padrón electoral de cara a las elecciones del presente año.

La información proporcionada por la Cámara Nacional Electoral destaca que un total de 1.075 votantes no binarios figuran en el padrón habilitado para las elecciones de 2023. Este dato marca un notable aumento en comparación con años anteriores, ya que en las elecciones nacionales del 2021, apenas 24 personas no binarias estaban registradas como votantes.

Cabe resaltar que el concepto de género no binario se refiere a aquellas personas cuya identidad no se ajusta a las categorías tradicionales de masculino o femenino.

Al analizar la distribución geográfica de este grupo de votantes, se observa que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de votantes no binarios, con un total de 469 personas. En la Ciudad de Buenos Aires, residen 219 votantes con DNI no binario.

La presencia de votantes no binarios también se hace presente en otras provincias del país, aunque en números más reducidos. Corrientes y San Juan cuentan con ocho votantes no binarios cada una; Chaco y Jujuy, con siete; mientras que provincias como Catamarca, La Pampa y Santa Cruz registran seis votantes no binarios. San Luis y Santiago del Estero tienen cinco; La Rioja, tres; y Formosa, dos.

En cuanto a las edades de los votantes no binarios, el informe revela que el 55% de ellos nació entre 1994 y 2005, el 29% entre 1984 y 1993, y el 8% entre 1974 y 1983. Estos datos demográficos resaltan la diversidad generacional que caracteriza a este grupo de votantes.