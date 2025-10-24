Elecciones: ya está disponible la app oficial para seguir el recuento de votos en tiempo real

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó oficialmente la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos seguir en tiempo real el recuento provisorio de votos durante los próximos comicios legislativos.

La app, que ya está disponible para su descarga en Google Play (Android) y App Store (iOS), fue desarrollada para acercar la información electoral de manera rápida, segura y transparente. Según explicaron desde la DINE, la plataforma incluye un instructivo paso a paso sobre cómo votar con la Boleta Única Papel, el sistema que volverá a implementarse en estas elecciones.

Además, los usuarios podrán consultar su lugar de votación directamente desde el padrón electoral, así como acceder a datos sobre las distintas categorías y provincias que integran la contienda legislativa.

El próximo domingo electoral, a partir de las 21:00 horas, la aplicación comenzará a mostrar los resultados provisorios del escrutinio por provincia, por categoría e incluso por mesa, con acceso a los telegramas oficiales cargados en tiempo real.

De esta manera, la “Elecciones Legislativas 2025” se posiciona como una herramienta clave para garantizar la transparencia del proceso electoral y facilitar el acceso ciudadano a la información pública.

Para quienes aún no la descargaron, la app puede obtenerse desde las tiendas oficiales de Android y iOS, buscando su nombre o ingresando a los enlaces publicados por la DINE en sus canales oficiales.