Elecciones UNCuyo: tras las impugnaciones, así quedaron definidas las listas para el rectorado

El proceso electoral en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) sumó un nuevo capítulo clave: luego de las impugnaciones cruzadas entre espacios, se decidió en la Junta Electoral definió finalmente los nombres con los que competirán las listas para el rectorado.

Tras una reunión realizada este lunes, el organismo resolvió los planteos y dejó oficializadas cuatro agrupaciones: Proyecto Universidad, Trayectoria y Renovación, Encuentro Plural y Sumar Universidad, que serán las que participarán en las elecciones previstas para junio.

Se destrabó el conflicto por los nombres

El principal foco de tensión en la previa del cierre de listas había estado puesto en la utilización de la denominación “UNCuyo”, lo que derivó en presentaciones formales y evitar confusiones en el electorado.

La Junta Electoral intervino para ordenar ese escenario y terminó validando las denominaciones definitivas, dejando sin efecto algunos nombres originales que habían sido objetados por otros espacios.

De este modo, se despejó una de las principales incertidumbres del proceso y quedó formalizado el menú de opciones que tendrá la comunidad universitaria.

Cuatro proyectos en carrera

Con la resolución, la elección en la UNCuyo se encamina a una disputa entre cuatro espacios que expresan distintas miradas sobre el rumbo de la universidad.

El oficialismo llega a la contienda con una estructura consolidada, mientras que la oposición se presenta fragmentada en varios sectores con propuestas diferenciadas, lo que anticipa una elección competitiva.

Las listas competirán en el marco del sistema de cogobierno universitario, que incluye la participación de docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico.

Las listas en competencia

El oficialismo se presenta con la lista “Sumar Universidad”. La lista encabezada por Gabriel Fidel, actual vicerrector, quien cuenta con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo se había presentado como”Sumar UNCuyo” pero fue impugnada por el espacio “Trayectoria y Renovación”, que encabeza la fórmula integrada por Ismael Farrando y Jimena Estrella.

Finalmente, Fidel junto a su compañera Flavia Filippini decidieron evitar el conflicto y accedieron a cambiar el nombre.

Esta lista es la oficialista, tras la decisión de la rectora Esther Sánchez de no buscar la reelección.

Otra de las listas es la liderada por Ismael Farrando, que si bien es de extracción radical es opositora al proyecto de Fidel. Lo acompaña Jimena Estrella.

Encuentro Plural, también tuvo que cambiar de nombre y retirar “UNCuyo”. Estes espacio está vinculado al peronismo, postula nuevamente a Adriana García, acompañada de Ana Sisti.

En tanto, Proyecto Universidad, una propuesta con impronta de centroizquierda y peronismo alternativo, lleva como candidato a rector a Javier Ozollo y vicerrectora a Fernanda Bernabé.

Un calendario que avanza hacia junio

Con los nombres ya definidos, el proceso electoral entra en su tramo decisivo. La publicación de listas y la oficialización de candidaturas marcan el inicio de la campaña interna en la universidad.

Las elecciones, el próximo 9 de junio, serán clave para definir la conducción del principal centro de educación superior de Mendoza, que concentra a miles de estudiantes y docentes en toda la provincia.