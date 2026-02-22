Elecciones: seis departamentos van a las urnas este domingo

Este domingo 22 de febrero se llevarán a cabo las elecciones municipales en seis departamentos de la provincia: Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael. En estos municipios, 214 escuelas estarán afectadas al acto eleccionario que designará a quienes integren los Concejos Deliberantes de cada comuna; no obstante, no se resentirá el dictado de clases.

Seis departamentos regresan a las urnas para renovar parcialmente sus Concejos Deliberantes. Sin embargo, la atención se centra especialmente en el sur de la provincia, donde además de concejales, los ciudadanos deberán elegir convencionales constituyentes para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica municipal.

Lo que hay que saber antes de votar

El sistema: Se implementará nuevamente la Boleta Única Papel , buscando agilizar el proceso en el cuarto oscuro.

Resultados rápidos: Al escrutarse mayoritariamente una sola categoría, el Gobierno estima que los primeros datos oficiales podrían estar disponibles cerca de las 21.

Padrón electoral: Más de medio millón de mendocinos están convocados. Maipú lidera el volumen de votantes con un padrón de 161.260 personas.

¿Quiénes deben votar?

La obligatoriedad del sufragio se rige bajo los siguientes parámetros de edad y situación:

Rango de edad Condición del voto 16 y 17 años Optativo 18 a 70 años Obligatorio Mayores de 70 Optativo

Excepciones permitidas: Quedan exentos quienes padezcan enfermedades justificadas, razones de fuerza mayor comprobables o se encuentren a más de 500 kilómetros de su centro de votación (con el certificado correspondiente).

Para consultar el padrón hacer clic aquí.