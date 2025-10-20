Elecciones: quién es la tercera fuerza que podría volver a la Legislatura

Las encuestas electorales previas a los comicios del próximo domingo sugieren un escenario sorpresivo: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) podría lograr una elección destacada, con una posibilidad concreta de obtener una de las ocho bancas de diputados que se renuevan en el primer distrito. El peso del voto indeciso se perfila como factor clave, según señala diario MDZ.

Si bien las proyecciones indican que los dos principales espacios, La Libertad Avanza junto a Cambia Mendoza y Fuerza Justicialista, acapararán cerca del 60% de los sufragios, los sondeos coinciden en señalar un alto porcentaje de votantes indecisos a solo una semana de las elecciones legislativas, superando el 25%.

Este margen de electores sin definición abre una oportunidad para las terceras fuerzas: si el Partido Verde y el FIT alcanzan un 11% y 10% respectivamente, un escenario considerado viable, ambos podrían asegurar un representante en la Legislatura. La concreción de este panorama dependerá de múltiples variables, incluyendo el desempeño del oficialismo y el peronismo, la participación electoral y, fundamentalmente, la decisión de los indecisos. De materializarse esta proyección favorable, el FIT retornaría al cuerpo legislativo tras un período de cuatro años.

El referente del FIT con posibilidades de ingresar como diputado provincial es Lautaro Jiménez. Con alta visibilidad pública, Jiménez, quien fue senador provincial entre 2015 y 2019, es maestro de profesión y acaba de cumplir 40 años. Su compromiso con el Partido de los Trabajadores al Socialismo (PTS), donde milita desde hace décadas junto a sus hermanos y padres, se inscribe en una tradición familiar marcada por el exilio político: su bisabuelo materno huyó de Italia por la persecución fascista, y su padre llegó a Mendoza escapando de la dictadura de Pinochet en Chile, donde militaba en el Partido Socialista Chileno.

A pesar de no detentar un cargo actualmente, Jiménez mantiene una presencia constante en la agenda pública, con especial foco en la fiscalización de los legisladores, siendo el único dirigente en transparentar públicamente los salarios de la Cámara de Diputados y Senadores de Mendoza.

El resurgimiento de la izquierda en Mendoza tuvo un hito en 2013, cuando Nicolás Del Caño, impulsando la consigna de que un “legislador gane igual que una maestra”, logró una banca en el Congreso, marcando la primera representación de la izquierda dura mendocina en el Poder Legislativo nacional.

No obstante, las expectativas son altas para la elección del próximo domingo, aunque se anticipe una performance menos resonante que la de 2013.