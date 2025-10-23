Elecciones provinciales: un candidato a senador por el Tercer Distrito Electoral denunció que le falsificaron la firma y pidió que lo excluyan de la boleta

A pocos días de las elecciones provinciales en Mendoza, el dirigente político Hernán Pablo Vega denunció que su firma fue falsificada para incluirlo como candidato a senador provincial por la Tercera Sección Electoral en la lista de Protectora Fuerza Política. La presentación se realizó ante la Junta Electoral de la provincia, según confirmó el propio interesado.

Si bien admitió haber participado de reuniones del partido, Vega asegura que luego desistió de postularse y sostuvo que en ningún momento prestó “consentimiento alguno” ni firmó “documentación de aceptación de candidatura“. Ante esta situación, instó a que lo excluyan de manera inmediata.

Fuentes judiciales indicaron que la denuncia se realizó el 23 de octubre, aunque la lista ya había sido oficializada en septiembre. La Junta Electoral reconoció que “en la lista presentada figura la firma” y que ahora resta determinar si corresponde efectivamente a Vega o fue falsificada.

Como prueba, el denunciante hizo entrega de su firma para que se le realicen los peritajes correspondientes, además de una copia de su DNI. Vega, que es abogado, argumentó que la incorporación de un ciudadano como candidato “sin su consentimiento, vulnera derechos personalísimos y afecta gravemente la transparencia del proceso electoral, por lo que corresponde a esa Junta corregir la irregularidad de oficio y, en su caso, dar intervención al Ministerio Público Fiscal“.

Pese a la presentación judicial -que será investigada-, por cuestiones logísticas y de tiempos, este domingo el nombre de Vega aparecerá entre los candidatos a a senadores provinciales por el Tercer Distrito Electoral del espacio Protectora.

Cabe recordar que en el espacio político Protectora la categoría de candidatos a senadores provinciales por el Tercer Distrito Electoral está encabezada por Pablo Cazabán, seguido de Luciana Arenas. En tercer lugar, aparecerá el nombre del denunciante, Hernán Pablo Vega.