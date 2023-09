Elecciones provinciales: ¿qué hago si no puedo ir a votar?

A menos de 48 horas de una trascendental jornada electoral en la provincia de Mendoza, es fundamental conocer qué hacer en caso de no poder ejercer el derecho al voto. Ya sea por motivos de salud, encontrarte fuera del país o por otras razones válidas, el gobierno provincial ha establecido un protocolo específico para estas situaciones.

¿Qué hacer si no puedo votar?

Si te ves imposibilitado de votar en las elecciones de Mendoza, es importante seguir estos pasos:

Comunicarte con la Secretaría Electoral de tu distrito: En caso de que no puedas votar debido a una razón válida, como enfermedad o estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación, debés comunicarte con la Secretaría Electoral correspondiente para justificar tu ausencia. Justificar la inasistencia: Si no estás exento de la obligación de votar, debés presentar una justificación adecuada ante la Justicia Electoral Nacional dentro de los 60 días posteriores a la elección. De lo contrario, podrías enfrentar sanciones.

¿Quiénes están exentos de la obligación de votar?

En Mendoza, los siguientes ciudadanos están exentos de la obligación de votar:

Jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años.

Personas mayores de 70 años.

Jueces y sus auxiliares que deben prestar servicios el día de la elección.

Ciudadanos que se encuentren a más de 500 km de distancia de su lugar de votación y justifiquen su alejamiento por razones válidas.

Enfermos o personas imposibilitadas por fuerza mayor debidamente comprobada.

Personal de organismos o empresas de servicios públicos afectados por razones laborales el día de los comicios.

Ciudadanos argentinos residentes en el exterior.

Consecuencias de no justificar la falta al voto:

No cumplir con la obligación de votar en Argentina puede tener consecuencias legales. Las sanciones por no votar o no justificar la inasistencia dentro de los 60 días posteriores a la elección incluyen:

Multas : Las personas que no voten y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional podrían enfrentar multas de entre $50 y $500. El monto específico dependerá de la cantidad de infracciones previas registradas por el votante. Si ya faltaste a tu deber de votación en elecciones anteriores, es probable que tu nombre figure en el registro de infractores. La buena noticia es que podés pagar tu multa desde la misma página web de manera online.

: Las personas que no voten y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional podrían enfrentar multas de entre $50 y $500. El monto específico dependerá de la cantidad de infracciones previas registradas por el votante. Si ya faltaste a tu deber de votación en elecciones anteriores, es probable que tu nombre figure en el registro de infractores. La buena noticia es que podés pagar tu multa desde la misma página web de manera online. Restricciones en funciones públicas: El Código Electoral Nacional establece que aquellos que no cumplan con su deber cívico no podrán desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. Además, no podrán realizar gestiones o trámites durante 1 año ante organismos estatales a nivel nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

Es esencial recordar que el voto es una responsabilidad cívica importante, y quienes estén obligados a votar deben cumplir con esta obligación. No hacerlo puede resultar en multas significativas y restricciones en la participación en funciones públicas. En estas elecciones, cada voto cuenta y define el futuro de nuestra provincia. ¡Participá y ejercé tu derecho al voto!