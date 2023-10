Elecciones: precios en aumento y especulación en Mendoza

La incertidumbre económica se está haciendo sentir en todo el país a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Argentina. Empresarios de diversos sectores se encuentran preocupados por la situación económica actual, mientras que los consumidores, ante la inflación en constante aumento, optan por invertir en alimentos no perecederos como una forma de resguardar sus ahorros.

La incertidumbre pre-electoral ha llevado a lo que muchos consideran una especulación en los precios de productos básicos y a la escasez de algunos productos en los supermercados, especialmente aquellos que se adhieren al programa de “Precios Justos”. Esto se ha convertido en una tendencia observada en las últimas semanas, y muchos la vinculan directamente con el clima de incertidumbre que rodea a las elecciones.

Stockeo de alimentos no perecederos: El dueño de uno de los mayoristas más importantes de la provincia de Mendoza, reportó que los consumidores, tanto argentinos como chilenos, han decidido invertir su dinero extra en mercadería, en particular alimentos no perecederos. Esta acción parece ser una respuesta al temor de que los precios continúen aumentando tras las elecciones.

En los barrios, sin embargo, las ventas son irregulares y el consumo ha disminuido en las últimas semanas. La incertidumbre económica ha llevado a que muchas personas compren por adelantado como una forma de protegerse.

Inflación y precios en aumento: Los últimos datos de inflación en Mendoza para septiembre mostraron un aumento del 16.9%, cuatro puntos por encima del promedio nacional. Esto se reflejó en grandes aumentos de precios y la escasez de algunos productos de consumo básico en los supermercados, incluyendo aquellos adheridos a los “Precios Justos”. Algunos de los productos afectados incluyen gaseosas, cervezas, aguas saborizadas, aceite, fideos y ciertas marcas de yerba y harina.

Diego Stortini, de la Federación Económica Mendoza (FEM), destaca que la incertidumbre sobre lo que sucederá después de las elecciones ha llevado a un aumento en la especulación de precios. En consecuencia, los proveedores exigen que los pagos se realicen solo al contado y han ralentizado la entrega de mercadería.

Sector de la construcción en dificultades: Joselo Candeloro, presidente de la Delegación Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción, señala que el sector de la construcción se encuentra en “terapia intensiva”. Los corralones y ferreterías están evitando la venta de hierro, aluminio y cables debido a la incertidumbre sobre los precios futuros.

Muchos negocios han decidido cerrar temporalmente, mientras que otros han optado por vender con importantes aumentos de precios. La incertidumbre económica y la especulación previa a las elecciones han llevado a una compleja situación en diversos sectores de la economía en Mendoza.