Elecciones municipales: muy baja participación en seis departamentos que votan concejales

Maipú, Luján, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz desdoblaron sus comicios y este domingo renuevan parte de sus Concejos Deliberantes.

Seis de los dieciocho departamentos de Mendoza celebran este domingo elecciones municipales para renovar concejales en una jornada marcada por un nivel de participación reducido en las primeras horas de votación.

De acuerdo con datos difundidos por la Junta Electoral de Mendoza, con un corte realizado a las 12.30, el promedio general de asistencia alcanzaba apenas el 22% del padrón en los distritos que desdoblaron sus comicios respecto de las elecciones provinciales y nacionales de octubre de 2025.

Los porcentajes más altos hasta ese momento se registraban en Santa Rosa y La Paz, ambos con 28%. Luego se ubicaban Rivadavia con 23%, San Rafael con 21%, Luján de Cuyo con 20% y Maipú con 19%.

En todos los departamentos se renueva la mitad de los Concejos Deliberantes, mientras que en San Rafael, además, se eligen 24 convencionales municipales, lo que amplía la oferta electoral en esa comuna del sur provincial.

Durante la mañana se reportaron algunas demoras en la apertura de mesas. Según informaron autoridades electorales, la totalidad quedó conformada alrededor de las 8.35. En ciertos establecimientos hubo retrasos vinculados a tareas de limpieza posteriores a la tormenta registrada durante la noche y a la ausencia o llegada tardía de autoridades designadas.

Superado ese tramo inicial, la votación se desarrolla con normalidad bajo el sistema de Boleta Única Papel y se extenderá hasta las 18. El operativo electoral implica un costo logístico superior a los 3.000 millones de pesos, afrontado por los propios municipios.

Se prevé que los primeros resultados oficiales estén disponibles cerca de las 21. El escrutinio podría avanzar con rapidez, ya que en cinco departamentos se vota una sola categoría y en San Rafael, dos.

