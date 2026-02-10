Elecciones municipales: las listas que competirán el 22 de febrero

El próximo domingo 22 de febrero, seis municipios mendocinos volverán a las urnas. Se trata de Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, las comunas que optaron por desdoblar sus comicios para elegir exclusivamente a sus representantes legislativos locales.

Esta votación es el capítulo final del proceso iniciado el año pasado, cuando estos intendentes decidieron separar la elección de concejales de los comicios generales que impulsó la gobernación de Alfredo Cornejo.

A dos semanas de la cita electoral, la Junta Electoral Provincial ya hizo públicos los diseños de la Boleta Única que se encontrará el vecino en el cuarto oscuro. Lo que se define en cada territorio:

Maipú, San Rafael y Luján de Cuyo: Renuevan 6 bancas en sus respectivos Concejos Deliberantes.

Rivadavia, La Paz y Santa Rosa: Eligen 5 nuevos ediles.

Caso Especial (San Rafael): Además de concejales, los sanrafaelinos votarán convencionales constituyentes para redactar la primera Carta Orgánica municipal, tras la declaración de autonomía del departamento.

El escenario electoral presenta configuraciones particulares que varían según el territorio:

El oficialismo peronista: El PJ defiende su territorio en cuatro bastiones: San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. No obstante, el peronismo llega fragmentado; el kirchnerismo rompió con la conducción oficial del PJ y presentará listas propias bajo los nombres San Rafael Futuro y Frente Patria (en Rivadavia y Luján), según señala diario MDZ.

El nuevo bloque oficialista en Luján: En Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino (PRO) ratificó su alianza estratégica con el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

El localismo en Rivadavia: El intendente Ricardo Mansur apuesta a la consolidación de su fuerza regional, el partido Sembrar.

Cuatro fuerzas políticas tendrán presencia en la totalidad de las comunas: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Frente Verde, Frente Libertario Demócrata y el Partido Justicialista.

Sin embargo, habrá otras opciones según la zona:

FIT (Izquierda): Competirá en Maipú, Luján, San Rafael y Rivadavia.

Fuerzas locales: Se suman opciones como Protectora (Luján), Ahora Santarrosinos (Santa Rosa), el Partido de los Jubilados (La Paz) y Proyecto Maipú Nuevo Rumbo.

Las boletas