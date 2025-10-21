Search
Tupungato vota

Elecciones en Tupungato: cómo es la boleta y quiénes son los candidatos

Este 26 de octubre, el Valle de Uco vota. Te contamos que se elige en Tupungato, la provincia y la nación.

Este 26 de octubre Tupungato vota y a pesar de la campaña, los carteles por todos lados y los spots, aún muchos ciudadanos no saben cómo se usa la Boleta Única ni quienes son los postulantes en el municipio, la provincia y en la nación.

 Tupungato, que junto a San CarlosTunuyán, Godoy Cruz y Luján de Cuyo forma parte del Tercer Distrito Electoral, pone en juego 5 (50%) concejales.

Quién más arriesga es la UCR, que debe renovar las bancas de Marcela GranizoJosé Luis Giuliani y Antonio Balderrama. Por su parte, Marcelo Sánchez (Partido Justicialista) y Facundo Arce (Partido Federal), también dejarán su lugar.

El departamento que comanda Gustavo Aguilera, también vota senadores provinciales y diputados provinciales. Todo en la msma boleta. En otra, tendrán a los candidatos nacionales.

TupungatoValle de UcoMendozaElecciones 2025

