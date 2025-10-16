Elecciones en Mendoza: quiénes son los diputados y senadores que dejan su banca tras el recambio legislativo

Con las elecciones provinciales del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, Mendoza se prepara para una renovación profunda en su Legislatura. En esta oportunidad, se pondrán en juego 24 bancas en Diputados y 19 en el Senado, es decir, la mitad del cuerpo legislativo provincial. Quienes resulten electos asumirán recién en abril de 2026, cuando concluya el mandato de los actuales legisladores.

El recambio deja fuera a nombres de peso tanto del oficialismo como de la oposición. En el Senado, por ejemplo, podrían despedirse Martín Kerchner, actual presidente provisional del cuerpo, y Adriana Cano, presidenta del bloque peronista. Ambos buscarán renovar su mandato, aunque su continuidad dependerá del resultado en las urnas.

El espacio que más arriesga es Cambia Mendoza, que llega a estos comicios aliado con La Libertad Avanza. El oficialismo pone en juego 9 de sus 19 bancas en el Senado y 15 de las 27 que posee en Diputados entre propios y aliados. En tanto, el Partido Justicialista también expone buena parte de su representación, mientras que La Unión Mendocina busca sostener su peso legislativo.

En la Cámara Alta, el reparto actual es casi exacto: 19 senadores oficialistas y 19 opositores. Dentro de la oposición, el peronismo conserva 10 lugares, dividido en dos bloques tras la salida de Diulio Pezzutti; Unión Mendocina tiene 7, y el Partido Verde y el Partido Demócrata uno cada uno.

Las elecciones legislativas se celebrarán el próximo 26 de octubre.

Los 19 senadores que concluyen su mandato incluyen a referentes de distintas fuerzas. Por Cambia Mendoza, figuran Claudia Najul, Martín Kerchner, Abel Freidemberg y Ángela Floridia, entre otros. En el PJ, dejan su banca Adriana Cano, Alejandro Bermejo, Helio Perviú y María Mercedes Derrache. Por Unión Mendocina, se destacan Gabriel Pradines, Valentín González y Germán Vicchi.

En Diputados, donde el cuerpo se compone de 48 miembros, también se renueva la mitad. Entre quienes finalizan mandato se cuentan Jorge López, Cecilia Rodríguez, Evelin Pérez y Daniel Llaver por Cambia Mendoza; Valentina Morán, Natalia Vicencio y Juan Pablo Gulino por el peronismo; y José Luis Ramón por Protectora. También se despiden Laura Balsells Miró (PRO) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).

Las elecciones legislativas se desarrollarán con el sistema de Boleta Única. En los departamentos que no desdoblaron sus comicios, también se elegirán concejales.

Con este recambio, Mendoza se encamina a un nuevo escenario político, donde las alianzas, los liderazgos y la correlación de fuerzas en la Legislatura provincial podrían reconfigurar el equilibrio de poder en los próximos años.