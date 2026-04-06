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RECTORADO EN DISPUTA

Elecciones en la UNCuyo: quién es el elegido de Alfredo Cornejo para pelear por la rectoría

El actual vicerrector de la UNCuyo proviene del radicalismo y ahora aspira a llegar a rector. En la fórmula está acompañado por María Flavia Filippini.

De cara a las elecciones en la UNCuyo, la Franja Morada de Mendoza eligió “por unanimidad” a Gabriel Fidel como su candidato a rector. La fórmula se completa con María Flavia Filippini, quien aspira al puesto de vicerrectora.

En un comunicado difundido en sus redes, Franja Morada destaca la “importancia de dar continuidad a un camino de gestión, desarrollo académico y construcción colectiva que ha fortalecido a la UNCuyo“.

En ese sentido, destaca que para esto “se requiere liderazgo, experiencia y mirada estratégica“, por lo que desde la agrupación resolvieron “de manera unánime” la candidatura de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini.

Como reformistas tenemos la necesidad de construir nuevos liderazgos con gestión estratégica y visión de futuro, asumiendo el compromiso de estar al servicio de la sociedad“, concluye el comunicado.

UNCuyo define su conducción: la interna radical que inquieta a Cornejo

Cabe destacar que Fidel actualmente se desempeña como vicerrector de la UNCuyo, puesto al que llegó tras las elecciones de 2022, en las que la fórmula encabezada por Esther Sánchez obtuviera el 52% de los votos.

Quién es Gabriel Fidel

En el ámbito de la política universitaria, Fidel militó en Franja Morada desde su época de estudiante.

Además, el aspirante a rector de la UNCuyo tiene un basto recorrido político dentro del radicalismo y del ámbito universitario. Fue funcionario en las gobernaciones de Julio Cobos y Alfredo Cornejo. En el mandato de Rodolfo Suárez llegó a ocupar un rol en el Ministerio de Economía y Energía, como titular de la Agencia Mendocina de Innovación, puesto al que renunció para asumir como vicerrector de la UNCuyo.

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