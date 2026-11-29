Con más del 80 % de los votos escrutados, el Partido Popular (PP) y Vox alcanzan en conjunto una mayoría absoluta de 186 diputados —136 del PP y 50 de Vox—,diez por encima del umbral necesario para la investidura, lo que deja a Pedro Sánchez sin opciones de continuidad en La Moncloa.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) queda en 117 escaños, cuatro menos que en 2023. Aunque el retroceso numérico de los socialistas aparece acotado, el resultado supone un golpe político de gran magnitud al cerrarle el camino a revalidar el gobierno.

Tras el cierre de los colegios electorales, la sede del PSOE en Ferraz se convirtió en un punto de alta tensión e incertidumbre, con más de 300 periodistas acreditados a la espera de las primeras lecturas políticas en una noche clave para la trayectoria de Sánchez.

El escrutinio dejó al descubierto una paradoja para el oficialismo socialista: durante la campaña, el PSOE había apostado a que una alta participación impulsaría a la izquierda, y el propio Sánchez celebró a primera hora de la mañana la perspectiva de una «movilización histórica».

A las 18:00 ya había votado el 68,15 % del padrón —15 puntos más que en 2023— y la jornada cerró con una participación superior al 75 %, entre las más altas de la democracia española, sin que esa mayor afluencia se tradujera en un resultado favorable para los socialistas.