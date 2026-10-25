Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cara a cara en un balotaje que podría definir el rumbo de la economía en Sudamérica

Este domingo, Brasil vuelve a las urnas para elegir a su próximo presidente. El balotaje entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, según indicaron las últimas encuestas, será de paridad total y se definiría voto a voto. En ese marco, Bolsonaro ya votó a primera hora en Río de Janeiro y aseguró que llegó “el momento del cambio“.

Flávio emitió su voto a las 8.22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. El senador del Partido Liberal (PL), de 45 años, busca llegar al Palacio del Planalto frente al actual mandatario, de 80, que aspira a un cuarto mandato presidencial.

Luego, quien emitiría su sufragio sería el actual presidente, Lula da Silva. Tras votar en un colegio de São Bernardo do Campo, un municipio industrial vecino a la ciudad de San Pablo, Lula cargó contra Flávio Bolsonaro: “Jamás imaginé que iba a disputar elección contra una persona sin calificación, moral, con un parapolicial“. Sin embargo, sus embates fueron más allá y aseguró que su contrincante “tiene actitud para mentir, se lo educó para que mintiera“, y confió en que “el pueblo de Brasil no permitirá que un parapolicial ocupe el Palacio del Planalto“.

El resultado tendrá consecuencias más allá de la disputa entre ambos dirigentes. Una victoria de Flávio Bolsonaro implicaría un giro hacia la derecha; mientras que una reelección de Lula daría continuidad a un gobierno progresista en un escenario latinoamericano donde crecen las fuerzas conservadoras.

La abstención y los votos de candidatos eliminados, en el centro de la elección

Uno de los interrogantes de la jornada es qué harán quienes no participaron de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, y quienes votaron por candidatos que quedaron fuera del balotaje. En ese sentido, lo datos oficiales marcan que en el primer turno se registraron unos 33,4 millones de abstenciones, lo que representa cerca del 21% del padrón habilitado. También pueden influir quienes optaron por el voto en blanco o nulo.

En una contienda tan ajustada, los cambios en la participación pueden incidir en el resultado. Los candidatos llegan con propuestas y bases electorales distintas, y ambos buscaron movilizar a sus seguidores hasta el cierre de campaña.

Qué dicen las últimas encuestas

Los sondeos muestran una ventaja estrecha de Bolsonaro, aunque los resultados varían según la consultora. Datafolha ubicó al senador en el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. AtlasIntel calculó una diferencia menor, de 50,8% contra 49,2%, mientras que Quaest también registró dos puntos de ventaja para el candidato del PL. Otros relevamientos mostraron una distancia de alrededor de un punto o una paridad técnica.

En un escenario de paridad absoluta, según indicaron los encuestadores, los márgenes de error impiden anticipar un ganador con seguridad. Es por eso que, en este contexto, cada voto puede ser determinante para definir quién gobernará Brasil.

Dos candidatos con propuestas opuestas

Flávio Bolsonaro construyó su campaña sobre la promesa de cambiar el rumbo del país, con rebajas impositivas y una política de seguridad más dura frente al delito. Hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, encarcelado por su participación en un intento de golpe de Estado, el senador recibió el respaldo de dirigentes conservadores y sectores de centroderecha. Su desafío fue ampliar su base electoral sin perder el apoyo del núcleo bolsonarista.

Lula, por su parte, defendió la continuidad de su proyecto, con medidas sociales y promesas de alivio económico para quienes más sienten el costo de vida. Después de quedar segundo en la primera vuelta, intensificó la actividad política y digital de su espacio para recuperar terreno. Su trayectoria sindical y sus anteriores gobiernos siguen siendo centrales en su identidad política, aunque enfrenta cuestionamientos por el desgaste de la gestión y las dificultades para sumar apoyos fuera del electorado tradicional del Partido de los Trabajadores (PT).