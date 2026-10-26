Elecciones en Brasil: Lula dio vuelta el resultado en Mendoza y ganó por apenas cuatro votos

El balotaje presidencial de Brasil también tuvo su capítulo en Mendoza, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió revertir el resultado de la primera vuelta y se impuso sobre Flávio Bolsonaro por una ajustada diferencia de apenas cuatro votos. La elección se desarrolló este domingo 25 de octubre y registró una participación superior a la de los comicios del 4 de octubre.

Con el 100% de la mesa escrutada, Lula obtuvo 62 votos, equivalentes al 51,67% de los sufragios válidos, mientras que Bolsonaro reunió 58 votos, el 48,33%.

De los 235 ciudadanos brasileños habilitados para votar en Mendoza, 126 concurrieron a las urnas, lo que representó una participación del 53,62% del padrón. En consecuencia, 109 electores no participaron de la elección.

Además, se registraron cuatro votos en blanco (3,17% del total emitido) y dos votos nulos (1,59%).

Lula revirtió el resultado de la primera vuelta en Mendoza

El resultado del balotaje marcó un cambio respecto de lo ocurrido el pasado 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro había ganado en Mendoza y se había convertido en el candidato más votado por los brasileños residentes en la provincia.

En aquella oportunidad, el candidato del Partido Liberal había conseguido 55 votos (49,11%), frente a los 49 sufragios (43,75%) obtenidos por Lula da Silva.

La primera vuelta también había registrado una participación menor: solamente 116 de los 235 electores empadronados habían concurrido a votar, lo que representó el 49,36%.

En el balotaje, en cambio, votaron diez personas más y la participación aumentó 4,26 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 53,62%.

Así, mientras que en la primera vuelta Bolsonaro había superado a Lula por seis votos, en la segunda fue el actual mandatario quien consiguió imponerse por cuatro.

Cómo votaron los brasileños residentes en Mendoza

La votación se desarrolló en el Consulado General de Brasil, ubicado en la Ciudad de Mendoza, donde funcionó la única mesa electoral habilitada en la provincia.

Los ciudadanos brasileños utilizaron urnas electrónicas del Tribunal Superior Electoral (TSE), el mismo sistema empleado en Brasil.

Cabe recordar que los brasileños residentes en el exterior solamente pueden participar de las elecciones presidenciales y deben tener registrado previamente su domicilio electoral fuera del país.

Lula fue reelecto presidente de Brasil

A nivel nacional, Lula da Silva consiguió su reelección y gobernará Brasil hasta 2030, tras imponerse en una segunda vuelta marcada por una fuerte polarización política.

Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% conseguido por Flávio Bolsonaro.

De esta manera, el resultado registrado en Mendoza acompañó la tendencia nacional, aunque con una particularidad: la diferencia entre ambos candidatos fue de apenas cuatro sufragios, en una elección donde participó poco más de la mitad de los brasileños empadronados en la provincia.