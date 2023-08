Elecciones: de cuánto es la multa por no asistir a votar

La omisión del voto en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina puede llevar a cabo sanciones económicas que varían entre los 50 y los 500 pesos, según la Justicia Nacional Electoral. que incumplan el pago de la multa se inscribirán en una lista de infractores y aquellos que enfrentarán restricciones en trámites públicos.

Aunque el voto es obligatorio para los ciudadanos argentinos nativos o por opción de edades entre 18 y 70 años, las multas actuales, consideradas por muchas como simbólicas, podrían ser revisadas a través de una potencial reforma del Código Electoral Nacional.

El artículo 125 del Código establece las multas de 50 a 500 pesos para electores entre 18 y 70 años que no emitan su voto y no justifiquen la ausencia en un plazo de 60 días. Quienes no paguen la multa serán registrados como infractores y enfrentarán la imposibilidad de realizar trámites públicos durante un año, incluida la obtención de pasaporte.

Adicionalmente, aquellos incluidos en el Registro de infractores al deber de votar no podrán acceder a funciones o empleos públicos durante tres años desde la elección, según el mismo artículo del Código Nacional Electoral.

El sistema de multas se estructura de la siguiente manera:

Sin infracciones previas regularizadas: 50 pesos.

1 infracción previa no regularizada: 100 pesos.

2 infracciones previas no regularizadas: 200 pesos.

3 infracciones previas no regularizadas: 400 pesos.

4 o más infracciones previas no regularizadas: 500 pesos.

Para verificar si tienen multas pendientes antes de las Paso 2023, los votantes pueden consultar el Registro de Infractores de la Justicia Nacional Electoral en la página web infractores.padron.gov.ar, necesitará ciertos datos para acceder a la información necesaria.