ELECCIONES
AUDIENCIA CONCILIATORIA

Elecciones de convencionales en San Rafael: hubo acuerdo en la Corte y los comicios se celebrarán como estaba previsto

Tras una audiencia de conciliación entre el municipio y el diputado José Luis Ramón, quien había objetado el proceso, se acordó mantener el cronograma electoral y agregar una consulta popular.

Luego de una audiencia conciliatoria entre el municipio de San Rafael y el diputado José Luis Ramón -del espacio Protectora-, llevada a cabo durante la tarde de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza habilitó la realización de la elección de convencionales municipales en el departamento del sur provincial, la cual se desarrollará de la elección de convencionales municipales. Además, se dispuso que la eventual Carta Orgánica sea sometida a un referéndum ciudadano en 2027.

Esta determinación se dio en el marco de una audiencia conciliatoria convocada por la Corte luego de que Ramón presentara una medida cautelar en la que objetaba la convocatoria electoral por presuntas irregularidades en el proceso de autonomía municipal. Durante la instancia de diálogo, las partes acordaron continuar con el cronograma electoral y sumar una consulta popular posterior, con el objetivo de evitar la suspensión de los comicios ante su proximidad.

De este modo, según lo resuelto, este domingo la ciudadanía elegirá este 22 de febrero a 24 convencionales encargados de redactar la primera Carta Orgánica municipal. Una vez proclamados, deberán comenzar a sesionar dentro de los sesenta días siguientes y contarán con un plazo de 90 días para elaborar el texto.

Cabe resaltar que, sin embargo, en la audiencia se produjo un cambio relevante: el documento no adquirirá vigencia hasta ser aprobado por la mayoría de los votos afirmativos en el referéndum que deberá convocarse en las elecciones municipales de 2027.

