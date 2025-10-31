Elecciones: cuál fue la fuerza política que más votos tuvo en las cárceles de Mendoza

En las últimas elecciones legislativas, el peronismo se impuso con claridad en las cárceles de Mendoza, donde más del 40% de los votos fueron para Fuerza Justicialista Mendoza. En contraste, la alianza oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que ganó en la provincia, obtuvo solo alrededor del 15% del electorado carcelario.

Según los datos oficiales, 1.350 internos de los establecimientos penitenciarios de la provincia participaron del proceso electoral, aunque los habilitados para votar eran cerca de 5.000. Es decir, solo un cuarto de las personas con derecho al voto ejerció su participación.

El PJ mendocino encabezó el recuento con 543 votos, equivalente al 42,03% del total, consolidándose como la opción preferida entre las personas privadas de libertad. Detrás se ubicó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con 172 votos, apenas por encima de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que reunió 169 sufragios. En cuarto lugar quedó el Frente Verde, con 158 votos.

Más atrás se ubicaron el Frente Libertario Demócrata, con 89 votos, la alianza Defendamos Mendoza–Provincias Unidas, con 72, Protectora Fuerza Política, con 30, y el Movimiento al Socialismo (MAS), que obtuvo 18. Además, se registraron 64 votos nulos y 35 en blanco.

Desde 2007, las personas detenidas en Argentina pueden votar, aunque la ley solo habilita a quienes están procesados, no a quienes tienen condena firme. Si bien la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa restricción, el Congreso Nacional aún no modificó la normativa, lo que mantiene limitado el derecho al sufragio dentro del sistema penitenciario.

Tampoco participan en los comicios los detenidos en comisarías ni quienes cumplen prisión domiciliaria, pese a que podrían hacerlo legalmente.

El resultado en las cárceles mendocinas refleja una tendencia distinta a la registrada en el electorado general, donde el oficialismo provincial triunfó ampliamente. En cambio, detrás de los muros, el voto fue un mensaje claro de respaldo al peronismo y de reclamo social desde los márgenes del sistema.