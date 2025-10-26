Elecciones: cómo consultar los resultados

La Dirección Nacional Electoral comunicó que los primeros datos del escrutinio provisorio se harán públicos a partir de las nueve de la noche. Por ley, la información oficial no puede ser divulgada antes de esa hora. Esta regla solo puede exceptuarse si la Justicia Electoral lo permite al alcanzar un porcentaje mínimo de mesas escrutadas, lo que asegura que los resultados iniciales sean lo suficientemente representativos y evita proyecciones o interpretaciones incorrectas.

La publicación de los resultados se realizará distrito por distrito, en lugar de un único cómputo a nivel nacional, como había solicitado el oficialismo.

Dónde consultar

Existen dos canales oficiales para seguir el conteo: