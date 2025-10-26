Elecciones: cómo consultar los resultados

La Dirección Nacional Electoral comunicó que los primeros datos del escrutinio provisorio se harán públicos a partir de las nueve de la noche. Por ley, la información oficial no puede ser divulgada antes de esa hora. Esta regla solo puede exceptuarse si la Justicia Electoral lo permite al alcanzar un porcentaje mínimo de mesas escrutadas, lo que asegura que los resultados iniciales sean lo suficientemente representativos y evita proyecciones o interpretaciones incorrectas.
La publicación de los resultados se realizará distrito por distrito, en lugar de un único cómputo a nivel nacional, como había solicitado el oficialismo.
Dónde consultar
Existen dos canales oficiales para seguir el conteo:
- Portal Web Oficial: Se puede consultar directamente en la página web https://resultados.elecciones.gob.ar/ a partir del horario estipulado (21:00).
- Aplicación Móvil: La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya está disponible para su descarga en las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).
- Link de descarga Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.elecciones.argentina2025
- Link de descarga iOS (App Store): https://apps.apple.com/ar/app/elecciones-legislativas-2025/id6753986744