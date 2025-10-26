Elecciones: cómo consultar el padrón y qué documentos están habilitados para votar

El padrón electoral en línea permite consultar el lugar de votación para las elecciones de este 26 de octubre. Está abierto el registro de postulantes a autoridades de mesa.

Con solo ingresar los datos personales en el sitio oficial www.padron.gob.ar, la Justicia Electoral Nacional informa la escuela, número de mesa y orden asignado a cada elector.

Por otro lado, estos son los montos que cobrarán las autoridades de mesa:

Autoridades de mesa: $40.000 por viáticos.

Capacitación para autoridades de mesa: $40.000 adicionales.

Delegados en locales de votación: $80.000 por viáticos.

Delegados judiciales: $40.000 por viáticos.

Delegados tecnológicos: $120.000 por viáticos y capacitación.

Documentos habilitados para votar

Los documentos habilitados para votar en esta elección legislativa son:

De acuerdo con la legislación vigente, los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 son los siguientes:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda “NO válido para votar”

DNI tarjeta

Durante la elección no se podrá votar presentando un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Cabe aclarar que en ningún caso está permitido votar con el DNI digital.

Todos los electores que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen el derecho y el deber cívico de votar en las Elecciones Generales. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar.