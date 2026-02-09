Elecciones: así se ve el spot hecho con IA de una lista que compite en Maipú

La agrupación política Proyecto Maipú Nuevo Rumbo irrumpió en la campaña electoral con una propuesta inédita en el departamento al presentar el primer spot político realizado íntegramente con Inteligencia Artificial.

A través de una estética animada generada con esta tecnología, el espacio que lidera Pablo Rey busca explicar de manera clara y accesible el funcionamiento del Concejo Deliberante y los principales aspectos de las elecciones legislativas municipales previstas para el próximo 22 de febrero.

Desde el espacio indicaron que hay un giro innovador en materia de comunicación digital con este video que ya circula en redes sociales porque no sólo cumple una función informativa, sino que también marca un hito al convertirse en la primera pieza de campaña desarrollada por completo mediante herramientas de generación de imagen, video y audio con IA.

La iniciativa apunta a simplificar conceptos legislativos que suelen resultar complejos, mediante un lenguaje visual moderno y amigable, cercano a producciones de animación de alto nivel. La pieza pone el foco en la educación cívica y detalla qué se vota en los comicios del 22 de febrero.

A través de personajes animados, se explica que se trata de una elección legislativa y no ejecutiva, por lo que no se elegirá intendente, y que en esta instancia se renovarán seis bancas del Concejo Deliberante. Además, se destaca el rol central de los concejales en la discusión de ordenanzas, el control de las decisiones del Ejecutivo y la defensa de los intereses de los vecinos de Maipú.

Desde la agrupación remarcaron que la incorporación de Inteligencia Artificial responde a la necesidad de comunicar de forma directa y comprensible. “Somos vecinos como vos: productores y laburantes. Queríamos que el mensaje llegara de forma clara y directa, aprovechando las herramientas que el futuro nos ofrece hoy”, señalaron. La tecnología permitió, además, recrear paisajes emblemáticos del departamento con una identidad visual unificada, orientada especialmente a un público joven y habituado a los entornos digitales.

Hacia el cierre del spot se presentan los candidatos que encabezan la Lista 505: Pablo Rey, María Emilia Scatolón y Cristián Di Betta, quienes aspiran a ingresar al Concejo Deliberante con la propuesta de imprimir un “nuevo rumbo” a la política local, basado en el sentido común y en una representación que, aseguran, refleje de manera genuina a la comunidad maipucina.

El spot se puede ver en el perfil de Instagram de la lista.