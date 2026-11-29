La suspensión de las PASO para 2027, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, comienza a reconfigurar el escenario electoral de Mendoza. Sin embargo, existe otra variable que podría adquirir especial relevancia en el esquema político de Alfredo Cornejo: el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales.

Si Mendoza acompaña la decisión nacional y suspende las primarias mediante una modificación legislativa, eso no implica necesariamente que deba unificar los comicios. Por el contrario, mantener el calendario electoral provincial vigente permitiría elegir al próximo gobernador separado de la elección presidencial.

No se trataría de una novedad institucional, pero sí tendría una significación política diferente a la de los últimos turnos electorales.

Cornejo, Milei y el factor Petri

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó durante su reciente visita a Mendoza que existe un entendimiento electoral entre la Casa Rosada y Cornejo para las categorías legislativas nacionales. Sin embargo, dejó abierta la discusión sobre las candidaturas provinciales.

Y allí radica buena parte de la complejidad del armado electoral mendocino.

Luis Petri no es un dirigente opositor a Javier Milei, sino una figura que forma parte de su propio espacio político. Esa condición introduce una dificultad adicional en las negociaciones entre el gobernador y la Casa Rosada.

Mientras tanto, dentro del radicalismo, Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema aparecen entre los aspirantes a suceder a Cornejo. Y en los últimos días se sumó Raúl Rufeil, intendente de San Martín.

Sin PASO, la definición de las candidaturas se trasladaría a las estructuras partidarias y a las negociaciones políticas. Pero todavía quedaría por resolver cómo convivirán los intereses del radicalismo y del libertarismo en Mendoza.

Desdoblar para provincializar la discusión electoral

La legislación mendocina establece que las elecciones generales provinciales deben realizarse el último domingo de septiembre, aunque contempla la posibilidad de unificarlas con las nacionales.

Mantener ese esquema implicaría votar el 26 de septiembre de 2027, antes de las presidenciales.

En términos políticos, el desdoblamiento permitiría separar la discusión por la sucesión de Cornejo de la eventual búsqueda de la reelección de Milei. También evitaría que el arrastre de una candidatura presidencial se traduzca directamente en votos para un candidato a gobernador.

Eso no impediría que el Presidente respaldara públicamente a un postulante provincial ni resolvería por sí solo las diferencias entre radicales y libertarios.

No obstante, habilitaría un escenario en el que ambos espacios podrían competir por la Gobernación.

Competir en septiembre y acordar en octubre es una de las hipótesis que abre el calendario mendocino.

En definitiva, la discusión por las reglas electorales de 2027 no se agota en la suspensión de las PASO. La fecha en la que los mendocinos elijan al próximo gobernador también será una pieza central en la negociación por la sucesión de Cornejo.