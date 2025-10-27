Elecciones 2025: tras conocerse los resultados, Javier Milei aseguró que “hoy comienza la construcción de la Argentina grande”

Este domingo 26 de octubre no es un día más para el presidente Javier Milei. Luego de semanas de campaña en la que su gobierno estuvo atravesado por escándalos de distinta índole y por turbulencias en la economía -reflejada principalmente por la tensión cambiaria que llevó la cotización del dólar a cifras récord-, las elecciones legislativas de medio término arrojaron como resultado una contundente victoria para el oficialismo en casi todo el país, incluida la Provincia de Buenos Aires.

Luego de que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, diera a conocer los resultados oficiales de los comicios, la algarabía estalló en el búnker de La Libertad Avanza. Y una de las palabras más esperadas era la del presidente Javier Milei.

Pasadas las 22:27 horas, tras la presencia de Patricia Bullrich -que dejará el Ministerio de Seguridad para formar parte del Senado de la Nación como representante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y de Diego Santilli -flamante diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires-, fue el turno de la aparición del Presidente. Presentado por su hermana Karina, y con la canción Panic Show -de La Renga- de fondo, tal como suele hacer en cada acto, el Mandatario nacional salió eufórico al escenario.

“En primer lugar, le quiero dar las gracias a todos los Argentinos por la maravillosa elección que se hizo, estrenando un nuevo sistema de votación, que es la Boleta Única de Papel (BUP)“, comenzó su discurso Milei, que destacó que la BUP permite llevar adelante una “elección más transparente“. Además, agradeció a “los que nunca renunciaron al camino de la libertad“, y destacó que “hoy fue un día histórico para Argentina. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande“.

En un pasaje de su discurso, el Presidente agradeció especialmente “a la Doctora Patricia Bullrich y al Doctor Luis Petri“, y recordó el momento en el que unieron fuerzas hace dos años para “derrotar al populismo“. También recordó a otros funcionarios claves de su gestión, como el Ministro de Economía Luis Caputo, el ex Canciller Gerardo Werthein, entre otros.

“Este resultado no es ni más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en el 2023“, destacó Milei, que expresó que durante los dos primeros años de su gestión se abocó a que “Argentina no caiga al precipicio“. Además, detalló que ahora su Gobierno estará abocado a llevar adelante las reformas para “una Argentina grande“.

“A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 131 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”, explicó Milei.

En ese sentido, pese a las bancas obtenidas, el Mandatario nacional adelantó que buscará consensuar con legisladores y gobernadores de otros espacios políticos para poder llevar adelante los proyectos que considera necesarios. “Ahora sí podremos convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo“, aseguró.

“Estamos comprometidos con hacer a Argentina el país más libre del mundo“, enfatizó el Presidente, que remarcó una y otra vez que impulsará más reformas. “Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible. Tenemos la responsabilidad de dejar de lado los intereses partidarios y pensar como país“, expresó Milei en tono conciliador antes de cerrar su discurso con el ya habitual “viva La Libertad carajo“.