Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a la Legislatura de Mendoza por el Tercer Distrito Electoral 

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas de medio término y el electorado está en en las horas decisivas para decantar su voto. En Mendoza se elegirán 5 diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales.
En el caso de los habitantes del Tercer Distrito Electoral -el cual está integrado por Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Godoy Cruz y Luján de Cuyo-, a nivel provincial deberán elegir a cuatro senadores y cinco diputados.
En la boleta provincial, y por orden de aparición, el Tercer Distrito Electoral tendrá a los siguientes candidatos:
Diputados Provinciales
- por el bloque Fuerza Justicialista Mendoza se presentarán: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara;
- en segundo lugar aparecerán los candidatos del Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli;
- por Protectora Fuerza Política estarán Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas;
- el cuarto lugar es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), el cual presentará a Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar;
- por el Frente Libertario Demócrata se presentan Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia;
- por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez;
- La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá como candidatos a “Meli” Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo
- Los aspirantes del Partido de los Jubilados son Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.
Senadores Provinciales
- por el bloque Fuerza Justicialista Mendoza se presentarán: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera;
- en segundo lugar aparecerán los candidatos del Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos;
- por Protectora Fuerza Política estarán Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo;
- el cuarto lugar es del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), el cual presentará a Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila;
- por el Frente Libertario Demócrata se presentan Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez;
- por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez;
- La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá como candidatos a Martín Kerchner, Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea;
- Los aspirantes del Partido de los Jubilados son Bruno Oropel, Romina Venega, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.