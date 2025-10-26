Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a la Legislatura de Mendoza por el Tercer Distrito Electoral 

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas de medio término y el electorado está en en las horas decisivas para decantar su voto. En Mendoza se elegirán 5 diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales.

En el caso de los habitantes del Tercer Distrito Electoral -el cual está integrado por Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Godoy Cruz y Luján de Cuyo-, a nivel provincial deberán elegir a cuatro senadores y cinco diputados.

En la boleta provincial, y por orden de aparición, el Tercer Distrito Electoral tendrá a los siguientes candidatos:

Diputados Provinciales

Fuerza Justicialista Mendoza: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara;

Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli;

Protectora Fuerza Política: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas;

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar;

Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia;

Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez;

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo

Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Senadores Provinciales

Fuerza Justicialista Mendoza: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera;

Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos;

Protectora Fuerza Política: Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo;

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila;

Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez;

Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez;

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, Macarena D'Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea;

Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venega, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

