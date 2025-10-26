Elecciones 2025: qué pasa si no voy a votar

Los argentinos iremos nuevamente a las urnas el próximo domingo 26 de octubre para renovar las bancas del Congreso Nacional, eligiendo diputados y senadores en todo el país. En vísperas de los comicios, la Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que el padrón definitivo ya se encuentra disponible para que cada ciudadano consulte su lugar y mesa de votación.

Qué pasa si no voy a votar

El voto en Argentina es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados, y su incumplimiento sin justificación puede acarrear multas económicas y sanciones administrativas.

La multa varía según la cantidad de infracciones acumuladas. El Código Electoral prevé una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección. Si se acumulan varias ausencias sin justificar, la suma puede ser mayor.

A su vez, quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no concurran a desempeñar su función enfrentan una doble penalidad, ya que incumplen tanto con el deber de votar como con el de ejercer el cargo.

El cumplimiento del voto reafirma el compromiso con la vida democrática del país. Sin embargo, quienes no puedan hacerlo deberán justificar su ausencia dentro del plazo previsto por la Cámara Nacional Electoral, para evitar sanciones o restricciones administrativas futuras.

Medios para justificar el no voto

Cabe aclar que el ciudadano que no pague la multa o justifique su ausencia, queda en el Registro de Infractores Electorales, impiendo que pueda realizar ciertos trámites públicos por un período determinado (por ejemplo, obtener el pasaporte o inscribirse en cargos públicos). La deuda queda activa hasta que se regularice.

Se puede justificar:

Online , en el sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar

, en el sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar Presencialmente, en la Justicia Electoral de la jurisdicción correspondiente.

Si el elector estaba en el exterior, deberá cargar la documentación que lo acredite.